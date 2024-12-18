UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Ця ранкова рутина допоможе вам дожити до 100 років

Що робити зранку, щоб дожити до 100 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ранкова рутина відіграє важливе значення у загальному стані здоров'я. Експерти назвали речі, які варто робити вранці, щоб дожити до 100 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Раніше експерт з довголіття розповідав, що він робить щодня для довгого та щасливого життя.

Також 106-річна жінка дала чотири поради, як прожити довге життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я