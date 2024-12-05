Ця проста звичка може заощадити тисячі гривень на лікарях

Скільки грошей ви витрачаєте на хвороби та лікарів? Виявляється, існує одна звичка, яка допоможе вам зекономити купу грошей та не витрачатися на медичні послуги.

Що саме треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CBS News.

Що треба робити, щоб не витрачатися на лікарів

Дослідники з Baptist Health South Florida виявили, що люди, які займалися спортом протягом 30 хвилин 5 днів на тиждень, витрачали менше на медичні рахунки, ніж ті, хто цього не робив.

Вчені проаналізували дані національного опитування 2012 року, яке включало 26 000 людей віком від 18 років. У деяких були серцево-судинні захворювання - ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, проблеми з серцевим ритмом і захворювання периферичних артерій, а в інших ні. Серед учасників опитування, які не мали серцево-судинних захворювань, вчені класифікували тих, хто має фактори ризику для цього, включаючи гіпертонію, діабет, високий рівень холестерину, куріння та ожиріння.

Вчені підрахували, скільки людей дотримувались рекомендованих вказівок щодо фізичної активності, тобто більше 30 хвилин помірних або інтенсивних вправ принаймні п’ять разів на тиждень.

Вони виявили, що приблизно одна третина пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, а також майже половина групи без серцево-судинних захворювань.

Медичні витрати також були підраховані для кожної особи, включаючи перебування в лікарні, ліки, що відпускаються за рецептом, і медичне приладдя, амбулаторне відвідування кабінету лікаря та інші медичні прийоми, відвідування відділення невідкладної допомоги, візити до стоматолога, перевірки зору та медичну допомогу вдома.

Люди, які займалися регулярними фізичними вправами як у групі серцево-судинних захворювань, так і в групі без захворювань серця витрачали менше на медичні рахунки порівняно з людьми, які не дотримувалися рекомендованих вказівок щодо фізичних вправ.

В США пацієнти з серцевими захворюваннями знизили витрати на охорону здоров'я в середньому на 2500 доларів на рік, якщо вони регулярно займалися спортом.

Ті, у кого немає серцевих захворювань і немає більше одного фактора ризику, скорочують приблизно 500 доларів на рік зі своїх рахунків за лікування, якщо вони займаються спортом.