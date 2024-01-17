Ця проста звичка допоможе продовжити життя: вона повинна бути у житті кожного

Що варто знати

Тренер з оздоровчого фітнесу Аліса Пивоварчик розповіла, що нестача фізичної активності - глобальна проблема. Тому важливо додати звичку займатися спортом у життя.

В сучасних умовах люди рухаються менше й менше: діти проводять усе більше часу за партою і в смартфонах, дорослі - в офісах, на дивані, у барах тощо.

Малорухливий спосіб життя асоціюється із розвитком захворювань, які є головними причинами смертності у світі. Йдеться про ішемічну хворобу серця, інсульт, рак, цукровий діабет другого типу, а також інші хронічні стани.

Чому варто додати в життя фізичну активність

Медичний аспект

Фізична активність допомагає знизити ризики хронічних захворювань і подовжує тривалість життя. Вправи дають шанс на активне довголіття, уповільнюють вікові зміни, зокрема втрату кісткової та м’язової маси, що є суттєвим чинником розвитку різних захворювань і ранньої смертності.

Саркопенія - це втрата м’язової маси з віком. У деяких людей вона починається вже на четвертому десятку життя. Іншими словами, це втрата можливості виконувати повсякденні завдання, інвалідність, травми, підвищений ризик багатьох захворювань.

Остеопороз - захворювання кісток, за якого мінеральна щільність кісток і кісткова маса зменшуються. Як наслідок - міцність кісток зменшується, а ризик переломів зростає.

Побутовий аспект

Тренування допомагають відчувати себе енергійніше і впевненіше навіть у щоденних справах. З регулярною фізичною активністю ви не будете обмежені у різних видах побутової діяльності чи активного відпочинку після тридцяти, сорока років і старше.

Фізичні навантаження допомагають рухатися, куди й коли вам треба, або навіть просто сидіти на роботі без хронічного болю.

Психологічний аспект

Експерт каже, що про цей аспект не часто згадують. Це надасть більше впевненості в собі, у власній здатності долати виклики.

Фізична активність чи спорт?

Фізична активність - це будь-який довільний рух тіла, що здійснюється скелетними м’язами і потребує енергетичних витрат. Окрім скелетних м’язів, є також м’язи серця та м’язи, які проштовхують їжу через шлунок і кишківник.

Отже, фізичною активністю є і підтримання поз, які також вимагають роботи м’язів. Наприклад, сидіння за столом чи стояння на ногах.

Спорт у вузькому сенсі - це окремий вид людської діяльності, який обов’язково містить змагальний компонент. У спорті люди змагаються в тому, щоб показати найкращий результат у певній дисципліні.

Буває й так, що спорт, особливо професійний, завдає шкоди здоров’ю.

Також у фітнесі можуть використовуватись ті ж вправи, що роблять спортсмени у спорті, проте метою такої діяльності буде саме покращення здоров’я.

Тому фітнес і спорт - це не просто різні, але й протилежні за своєю спрямованістю поняття в контексті здоров’я.

З чого почати

Перш ніж вдатися до інтенсивних навантажень, потрібно бути підготовленими регулярними навантаженнями низької інтенсивності. Інакше це може закінчитися погано для вашого здоров’я.

Аліса Пивоварчик радить зробити фізичну активність пріоритетом у житті. У перші місяці рухового "прориву" головна мета - виробити звичку й навіть потребу щодня рухатися.