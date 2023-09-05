Ця проста помилка може зіпсувати тісто для випікання навіть у досвідчених кулінарів

Які інгредієнти можуть зіпсувати тісто

В основну рецептуру приготування тіста входить вода, сіль, борошно, яйця та дріжджі. Кількість та склад інгредієнтів може трохи змінюватись, залежно від того, яке тісто і для чого замішує кухар.

Довгий час вважалося, що велика кількість яєць зробить випічку ніжнішою та повітрянішою. І це дійсно працює, але тільки з певними видами випічки. Наприклад, з паскою до свята.

І для замішування тіста потрібно використовувати не цілі яйця, а жовток. Тому що велика кількість білка випічку може сильно зіпсувати - при нагріванні високими температурами він твердіє, а отже, випічка стане твердою.

Крім іншого, для замішування тіста потрібно використовувати яйця кімнатної температури, а не холодні з холодильника.

Велике значення при замішуванні тіста мають й інші інгредієнти - маргарин чи олія, свіжі дріжджі.

Зіпсувати вашу випічку можуть сухофрукти, горіхи або мак, а ще - велика кількість цукру. Усі ці інгредієнти позбавляють тісто еластичності.

Тому, при випіканні пиріжків, булочок або пирогів потрібно дотримуватись норми й всі необхідні продукти додавати строго за рецептом, а не "на око".

Як замісити ідеальне тісто ля пиріжків.

Борошно - 2 склянки

Молоко або кефір - 1 склянка

Цукор - 1 ст. ложка

Сіль - 0,5 ч. ложки

Рослинна олія - 4 ст. ложки

Сухі дріжджі - 1 ст. ложка

Молоко нагрійте до температури тіла людини та розчиніть у ньому дріжджі, добре перемішайте, потім відразу додайте цукор, сіль і знову перемішайте. Потім додайте олію.

Борошно просійте через сито, можна навіть кілька разів, щоб воно наситилося киснем і стало пухнастим. Перемішайте молочно-дріжджову суміш і всипайте борошно частинами.

Спочатку замішуйте ложкою або лопаткою, потім перекладайте тісто на робочу поверхню, присипану борошном і вимішуйте руками доти, поки тісто не перестане прилипати.

Підсипайте борошно тільки за потреби, аби тісто не стало крутим і грубим. Пам'ятайте, що все має бути теплим.

Накрийте тісто рушником і залиште в теплі на 1-2 години, щоб підійшло. Час залежить від якості дріжджів. Як тільки тісто збільшиться в об'ємі в 1,5-2 рази - обімніть його руками. Тепер починайте ліплення пиріжків.

Перед випіканням пиріжкам дайте постояти ще 30 хвилин.