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Ця проста помилка може зіпсувати тісто для випікання навіть у досвідчених кулінарів

Тісто для випічки можна зіпсувати деякими інгредієнтами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тісто необхідне для приготування багатьох страв і кожен кухар використовує різні рецепти для його приготування. Найпростіше тісто зазвичай готують для булочок, пиріжків та пирогів. Але часом випічка виявляється не дуже смачною - забитою, сухою і твердою.

Яка проста помилка може зіпсувати ваше тісто для випікання – читайте у матеріалі Styler.

Які інгредієнти можуть зіпсувати тісто

В основну рецептуру приготування тіста входить вода, сіль, борошно, яйця та дріжджі. Кількість та склад інгредієнтів може трохи змінюватись, залежно від того, яке тісто і для чого замішує кухар.

Довгий час вважалося, що велика кількість яєць зробить випічку ніжнішою та повітрянішою. І це дійсно працює, але тільки з певними видами випічки. Наприклад, з паскою до свята.

І для замішування тіста потрібно використовувати не цілі яйця, а жовток. Тому що велика кількість білка випічку може сильно зіпсувати - при нагріванні високими температурами він твердіє, а отже, випічка стане твердою.

Крім іншого, для замішування тіста потрібно використовувати яйця кімнатної температури, а не холодні з холодильника.

Велике значення при замішуванні тіста мають й інші інгредієнти - маргарин чи олія, свіжі дріжджі.

Зіпсувати вашу випічку можуть сухофрукти, горіхи або мак, а ще - велика кількість цукру. Усі ці інгредієнти позбавляють тісто еластичності.

Тому, при випіканні пиріжків, булочок або пирогів потрібно дотримуватись норми й всі необхідні продукти додавати строго за рецептом, а не "на око".

Як замісити ідеальне тісто ля пиріжків.

  • Борошно - 2 склянки
  • Молоко або кефір - 1 склянка
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Сіль - 0,5 ч. ложки
  • Рослинна олія - 4 ст. ложки
  • Сухі дріжджі - 1 ст. ложка

Молоко нагрійте до температури тіла людини та розчиніть у ньому дріжджі, добре перемішайте, потім відразу додайте цукор, сіль і знову перемішайте. Потім додайте олію.

Борошно просійте через сито, можна навіть кілька разів, щоб воно наситилося киснем і стало пухнастим. Перемішайте молочно-дріжджову суміш і всипайте борошно частинами.

Спочатку замішуйте ложкою або лопаткою, потім перекладайте тісто на робочу поверхню, присипану борошном і вимішуйте руками доти, поки тісто не перестане прилипати.

Підсипайте борошно тільки за потреби, аби тісто не стало крутим і грубим. Пам'ятайте, що все має бути теплим.

Накрийте тісто рушником і залиште в теплі на 1-2 години, щоб підійшло. Час залежить від якості дріжджів. Як тільки тісто збільшиться в об'ємі в 1,5-2 рази - обімніть його руками. Тепер починайте ліплення пиріжків.

Перед випіканням пиріжкам дайте постояти ще 30 хвилин.

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