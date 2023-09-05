Ця проста помилка може зіпсувати тісто для випікання навіть у досвідчених кулінарів

Тісто необхідне для приготування багатьох страв і кожен кухар використовує різні рецепти для його приготування. Найпростіше тісто зазвичай готують для булочок, пиріжків та пирогів. Але часом випічка виявляється не дуже смачною - забитою, сухою і твердою.
Яка проста помилка може зіпсувати ваше тісто для випікання – читайте у матеріалі Styler.
В основну рецептуру приготування тіста входить вода, сіль, борошно, яйця та дріжджі. Кількість та склад інгредієнтів може трохи змінюватись, залежно від того, яке тісто і для чого замішує кухар.
Довгий час вважалося, що велика кількість яєць зробить випічку ніжнішою та повітрянішою. І це дійсно працює, але тільки з певними видами випічки. Наприклад, з паскою до свята.
І для замішування тіста потрібно використовувати не цілі яйця, а жовток. Тому що велика кількість білка випічку може сильно зіпсувати - при нагріванні високими температурами він твердіє, а отже, випічка стане твердою.
Крім іншого, для замішування тіста потрібно використовувати яйця кімнатної температури, а не холодні з холодильника.
Велике значення при замішуванні тіста мають й інші інгредієнти - маргарин чи олія, свіжі дріжджі.
Зіпсувати вашу випічку можуть сухофрукти, горіхи або мак, а ще - велика кількість цукру. Усі ці інгредієнти позбавляють тісто еластичності.
Тому, при випіканні пиріжків, булочок або пирогів потрібно дотримуватись норми й всі необхідні продукти додавати строго за рецептом, а не "на око".
Молоко нагрійте до температури тіла людини та розчиніть у ньому дріжджі, добре перемішайте, потім відразу додайте цукор, сіль і знову перемішайте. Потім додайте олію.
Борошно просійте через сито, можна навіть кілька разів, щоб воно наситилося киснем і стало пухнастим. Перемішайте молочно-дріжджову суміш і всипайте борошно частинами.
Спочатку замішуйте ложкою або лопаткою, потім перекладайте тісто на робочу поверхню, присипану борошном і вимішуйте руками доти, поки тісто не перестане прилипати.
Підсипайте борошно тільки за потреби, аби тісто не стало крутим і грубим. Пам'ятайте, що все має бути теплим.
Накрийте тісто рушником і залиште в теплі на 1-2 години, щоб підійшло. Час залежить від якості дріжджів. Як тільки тісто збільшиться в об'ємі в 1,5-2 рази - обімніть його руками. Тепер починайте ліплення пиріжків.
Перед випіканням пиріжкам дайте постояти ще 30 хвилин.
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