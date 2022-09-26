Ця поширена помилка під час прання одягу в машині помітно збільшує витрати

Під час прання важливо правильно дивитись за білизною, якщо ви не хочете її зіпсувати. Використання правильного миючого засобу, ідеального пом’якшувача тканини та правильного методу допоможе захистити одяг і зберегти його блиск і колір.

Як прати, щоб заощадити

Незалежно від того, чи вміщує ваша машина 3 кг, 5 кг чи навіть 7 кг, важливо не заповнювати її до краю.

Під час прання важливо згрупувати одяг одного кольору. Також тип тканини для прання важливий при заповненні машини. Таким чином делікатний вовняний одяг, хоч і темно-синій, може бути пошкоджений, якщо його прати разом із джинсами.

Тому краще прати весь джинсовий одяг одночасно, рушники та халати окремо.

Погано виправши свій одяг, ви будете змушені перепрати або викинути його, а отже витратите більше грошей. Не варто забувати, щоб під час кожного прання ви витрачаєте: миючий засіб, воду та електроенергію. Щоб уникнути зайвих витрат, обов’язково періть одяг правильно.

Якщо у вас немає сушарки, але є вдома є сад чи балкон, то краще сушити одяг на відкритому повітрі. Таким чином він буде менше м’ятися, а це дозволить вам заощадити гроші та зменшити рахунок за електроенергію.

Експерти зазначають, що перші пральні машини з'явились на початку 19 століття. Вони дозволили людині значно заощадити час.