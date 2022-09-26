ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ця поширена помилка під час прання одягу в машині помітно збільшує витрати

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 19:01
Ця поширена помилка під час прання одягу в машині помітно збільшує витрати Як користуватись пральною машиною, щоб заощаджувати гроші (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пральна машина суттєво економить час. Однак, є метод, який дозволяє покласти білизну в машину та помітно заощадити гроші. Але зазвичай його більшість ігнорує.

Про це пише SantePlus.

Під час прання важливо правильно дивитись за білизною, якщо ви не хочете її зіпсувати. Використання правильного миючого засобу, ідеального пом’якшувача тканини та правильного методу допоможе захистити одяг і зберегти його блиск і колір.

Як прати, щоб заощадити

Незалежно від того, чи вміщує ваша машина 3 кг, 5 кг чи навіть 7 кг, важливо не заповнювати її до краю.

Під час прання важливо згрупувати одяг одного кольору. Також тип тканини для прання важливий при заповненні машини. Таким чином делікатний вовняний одяг, хоч і темно-синій, може бути пошкоджений, якщо його прати разом із джинсами.

Тому краще прати весь джинсовий одяг одночасно, рушники та халати окремо.

Погано виправши свій одяг, ви будете змушені перепрати або викинути його, а отже витратите більше грошей. Не варто забувати, щоб під час кожного прання ви витрачаєте: миючий засіб, воду та електроенергію. Щоб уникнути зайвих витрат, обов’язково періть одяг правильно.

Якщо у вас немає сушарки, але є вдома є сад чи балкон, то краще сушити одяг на відкритому повітрі. Таким чином він буде менше м’ятися, а це дозволить вам заощадити гроші та зменшити рахунок за електроенергію.

Експерти зазначають, що перші пральні машини з'явились на початку 19 століття. Вони дозволили людині значно заощадити час.

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити з пральною машиною, щоб вона прослужила якомога довше.

Також ми писали, де категорично не можна ставити пральну машину в будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
стирка стиральная машинка
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь