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Эта распространенная ошибка во время стирки одежды в машине заметно увеличивает расходы

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Понедельник 26 сентября 2022 19:01
Эта распространенная ошибка во время стирки одежды в машине заметно увеличивает расходы Как пользоваться стиральной машиной, чтобы экономить деньги (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стиральная машина существенно экономит время. Однако есть метод, который позволяет положить белье в машину и заметно сэкономить деньги. Но обычно его большинство игнорирует.

Об этом пишет SantePlus.

Во время стирки важно правильно следить за бельем, если вы не хотите его испортить. Использование правильного моющего средства, идеального смягчителя ткани и правильного метода поможет защитить одежду и сохранить ее блеск и цвет.

Как стирать, чтобы сэкономить

Независимо от того, вмещает ли ваша машина 3 кг, 5 кг или даже 7 кг, важно не заполнять ее до края.

При стирке важно сгруппировать одежду одного цвета. Также тип ткани для стирки важен при заполнении машины. Таким образом деликатная шерстяная одежда, хотя и темно-синяя, может быть повреждена, если ее стирать вместе с джинсами.

Поэтому лучше стирать всю джинсовую одежду одновременно, полотенца и халаты по отдельности.

Плохо выправив свою одежду, вы будете вынуждены перестирать или выбросить ее, а значит потратите больше денег. Не стоит забывать, чтобы во время каждой стирки вы тратите: моющее средство, воду и электроэнергию. Чтобы избежать лишних расходов, обязательно стирайте одежду правильно.

Если у вас нет сушилки, но дома есть сад или балкон, то лучше сушить одежду на открытом воздухе. Таким образом, она будет меньше мяться, а это позволит вам сэкономить деньги и уменьшить счет за электроэнергию.

Эксперты отмечают, что первые стиральные машины появились в начале 19 века. Они позволили человеку значительно сэкономить время.

Ранее мы сообщали, что нужно сделать со стиральной машиной, чтобы она прослужила как можно дольше.

Также мы писали, где категорически нельзя ставить стиральную машину в доме.

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