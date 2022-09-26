Эта распространенная ошибка во время стирки одежды в машине заметно увеличивает расходы

Стиральная машина существенно экономит время. Однако есть метод, который позволяет положить белье в машину и заметно сэкономить деньги. Но обычно его большинство игнорирует.

Во время стирки важно правильно следить за бельем, если вы не хотите его испортить. Использование правильного моющего средства, идеального смягчителя ткани и правильного метода поможет защитить одежду и сохранить ее блеск и цвет.

Как стирать, чтобы сэкономить

Независимо от того, вмещает ли ваша машина 3 кг, 5 кг или даже 7 кг, важно не заполнять ее до края.

При стирке важно сгруппировать одежду одного цвета. Также тип ткани для стирки важен при заполнении машины. Таким образом деликатная шерстяная одежда, хотя и темно-синяя, может быть повреждена, если ее стирать вместе с джинсами.

Поэтому лучше стирать всю джинсовую одежду одновременно, полотенца и халаты по отдельности.

Плохо выправив свою одежду, вы будете вынуждены перестирать или выбросить ее, а значит потратите больше денег. Не стоит забывать, чтобы во время каждой стирки вы тратите: моющее средство, воду и электроэнергию. Чтобы избежать лишних расходов, обязательно стирайте одежду правильно.

Если у вас нет сушилки, но дома есть сад или балкон, то лучше сушить одежду на открытом воздухе. Таким образом, она будет меньше мяться, а это позволит вам сэкономить деньги и уменьшить счет за электроэнергию.

Эксперты отмечают, что первые стиральные машины появились в начале 19 века. Они позволили человеку значительно сэкономить время.