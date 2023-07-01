Ця популярна звичка сильно шкодить зубам: відмовтесь від неї і побачите результат

Усі хочуть мати гарні білі зуби і водночас навіть не помічають власних поганих звичок, які руйнують і псують їх. Необхідно слідкувати за способом життя, щоб в майбутньою не витрачати величезних коштів на лікування зубів.

Яка звичка шкодить

Шкідлива для зубів звичка повʼязана з тим, як ми пʼємо та скільки ми це робимо.

За словами стоматолога з Нью-Йорка Данте Девоті, вживання напою впродовж дня замість того, щоб випити його за один раз, може завдати більше шкоди здоровʼю зубів.

Зубна емаль - найтвердіша мінералізована речовина в нашому тілі. Тривалий вплив кислоти - передусім кислих напоїв може спричинити демінералізацію зубів та ерозію.

Слина допомагає зменшити кислотність, але цей процес відбувається не так швидко. Стоматолог зазначив, що може знадобитися до однієї години, щоб нейтралізувати рівень pH у роті до "захисного діапазону".

Найшкідливіші напої - це солодкі газовані. Шкідливим у них є цукор, а це джерело їжі для шкідливих бактерій.

Тому варто уникати частого пиття солодких газованих напоїв, щоб уникнути негативного впливу на зуби.

Корисні продукти

Необхідно вживати більше продуктів з низьким вмістом вуглеводів та цукру. Це корисно не лише для зубів, а й для загального здоров’я. До таких продуктів відносять:

Молочна продукція - сир, вершкове масло та молоко містять велику кількість кальцію та фосфору, що дуже корисно для зубів. Ці продукти також корисні для нервової та серцево-судинної систем

Вітамін D допомагає знизити ризик появи карієсу. Він міститься у жирних видах риби, таких як: лосось, тунець, скумбрія, форель

Зелень - це основна складова усіх схем здорового харчування. Тут містяться корисні пребіотики, які допомагають зберегти здоров’я порожнини рота

Цитрусові - це відмінне джерело вітаміну С. При помірному вживанні апельсини та грейпфрути будуть корисними

Як правильно доглядати за зубами

Правила догляду за зубами, які допоможуть відновити красу посмішки:

регулярно чистіть зуби

правильно вибирайте зубну щітку та пасту

використовуйте зубну нитку

обполіскуйте рот після прийому їжі

відмовтеся від шкідливих звичок

не використовуйте жуйки

Чистити зуби необхідно не менше 2 разів на день - вранці і перед сном. Процес чищення повинен тривати 2-3 хвилини, а щітку розташовують під кутом 45 градусів. Завдяки цій процедурі зубна емаль очищається від залишків їжі і не піддається впливу бактерій.