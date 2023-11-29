Ця помилка при користуванні котлом призводить до довгострокових проблем

Якої помилки при користуванні котлом не можна допускати

"Відключення котла на ніч може здатися швидким рішенням для скорочення витрат, але це короткострокове рішення з потенційними довгостроковими проблемами", - пояснює експерт із питань експлуатації котлів Кетрін Сторер.

За її словами, регулярне вимикання котла може призвести до неефективності системи та навіть знизити рівень її безпечності.

"Вкрай важливо підтримувати послідовну роботу, оскільки це зберігає ваш котел та може подовжити його термін його експлуатації", - додає Сторер.

Вона також зазначила, що те саме правило стосується й інших пристроїв, таких як роутери Wi-Fi.

"Хоча спокусливо вимкнути такі прилади, як роутери Wi-Fi, щоб заощадити на рахунках за електроенергію, але на практиці це може призвести до ненавмисних технічних проблем. Часті перемикання живлення можуть спричинити несправності та скоротити термін служби приладів", - каже експерт.

При цьому вона наголошує, що натомість розумніше шукати енергоефективні моделі. Це стосується як котлів, так і роутерів.

Потрібно проводити регулярне технічне обслуговування

Замість того, щоб вимикати електроприлади, господарям варто переконатися, що їхні прилади працюють ефективно.

"Регулярне технічне обслуговування, особливо котлів, є життєво важливим", - наголошує Кетрін.

Якщо котел вчасно обслуговується, він працюватиме ефективніше та запобігатиме потенційно високим витратам на аварійний ремонт.

Господарі можуть регулювати параметри котлів, наприклад термостат, щоб заощадити гроші без шкоди для функціональності приладу.