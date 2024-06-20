Ця невинна звичка зіпсує ваші зуби. Стоматолог застеріг віж жахливих наслідків

Деякі здорові звички можуть бути не такими хорошими, як здається. Те, що має принести багато користі, може також мати шкідливі наслідки в інших сферах.

Яка ваша невинна звичка може зіпсувати зуби, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Яка звичка може зруйнувати зуби?

Лимонна вода вже кілька років б'є рекорди популярності. Її користь для здоров’я оцінюють експерти та прихильники здорового способу життя.

Незважаючи на численні переваги, вона може мати негативний вплив на ваші зуби. Доктор-стоматолог Андрей Божич звернув увагу на небезпеку, пов’язану з високим рівнем кислотності лимонної води для здоров’я зубів.

"Лимонний сік має рівень рН близько 2, що є дуже кислим. Ця кислотність може пошкодити емаль на ваших зубах, яка є твердим захисним зовнішнім шаром. Ерозія емалі може призвести до багатьох проблем із зубами, від підвищеної чутливості до карієсу", - повідомив він.

Коли емаль стерта - зуби стають більш сприйнятливими до карієсу та пошкоджень, попереджає доктор Божич.

Чи болить пошкоджена емаль?

Емаль є першою лінією захисту зубів від шкідливих бактерій і речовин. Якщо цей бар’єр порушується, м’який дентин під ним оголюється. Це призводить до таких потенційних проблем, як:

Підвищена чутливість зубів - це особливо помітно при вживанні гарячих і холодних страв і напоїв.

Вищий ризик карієсу - менший захист зубів робить їх більш сприйнятливими до карієсу.

Естетичні проблеми - пошкодження емалі може призвести до зміни кольору та жовтуватості зубів.

Як зробити воду з лимоном нешкідливою?

Використання соломинки може зменшити контакт кислої лимонної води з вашими зубами, допомагаючи запобігти ерозії емалі, радить доктор Божич.

Також може бути корисно прополоскати рот водою, щоб нейтралізувати кислоту та змити залишки. Також краще обмежити вживання води з лимоном до однієї склянки на день.

"Розгляньте менш кислі альтернативи, додавайте до води огірок або м’яту, які освіжають і м’якше впливають на зуби", - додає фахівець.

Стоматолог також радить уникати чищення зубів одразу після вживання води з лимоном і чекати принаймні 30 хвилин, поки емаль знову затвердіє, а також чистити зуби зубною пастою з фтором.