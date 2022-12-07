Ця молитва Святій Катерині виконає найзаповітніше бажання

День Великомучениці Катерини відзначають щороку 7 грудня. Це свята була заступницею для всіх жінок і покровителькою любові та шлюбних зв'язків.

Вранці 7 грудня молоді незаміжні жінки, вагітні та заміжні збираються у храмах на святкове богослужіння. Вони моляться про сімейне щастя, про здоров'я для вагітної та майбутньої дитини, а про те, щоб зустріти гідну людину і прожити з нею в щастя сімейне життя.

Молитва 1

О, свята Катерині, Діво і мучениці, справжня Христова невістка! Молимо тя, яко навмисну благодать, еюже попередньо тя Жених твій, сладчайший Ісус, приимшую, якоже, посрамивши зваблення мучителя мудростию твоєю, п'ятдесят витий перемогла єси, і напоївши їх небесним вченням, до світла істинної віри наставила єси, тако випроси й нам, рабам твоїм (імена), ону Божу мудрість, та й ми, вся підступи адскаго мучителя расторгше, світу ж і спокуси плоті презревше, достойні з'явимося божественія славнія віри, і до разширення святої нашея православної віри сосуди достойні соделаемся, і з тобою в небесней скинії Господа і Владику нашого Ісуса Христа, з Отцем і Святим Духом, звеличимо і прославимо в усі віки віків. Амінь.

Молитва 2

О, свята великомучениці Катерино, обраної чистоти посудині, стовпі православ'я, надійна предстательнице наша, що явила нам сама провину благати Тебе, подвижниці законна, свята на святій горі свято спочиває!

Молимо Тебе: приникши згори, вонми голосу моління нашого, призри на лихо рабів твоїх, просвіти затьмарення розуму нашого, сотвори нас горня мудрствовати, а не земна.

Поспішай нам молитвами твоїми перемагати плотське похотіння, пристрасті до світу і підступи злих духів, на нас злобно воюючих: так твоїм заступництвом у дні житія цього вільні будемо від ворожих їх нападів і по результаті від повітряних їх катувань. О, Премудра Діво!

Даруй нам вся, яже до користі прохання: можеш, бо многая попросити у возлюбленнаго нареченого, Христа Бога нашого.

Ми знаємо, яко багато може молитва праведного, поспешествуемая благоутробством милосердного Бога, йому ж слава, честь і подяка завжди, нині та повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва 3

О, свята Діво і мучениці Катерині! Молимо Тебе: призри на лиха грішних раб Божих (імена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земна.

Поспішай нам молитвами твоїми перемагати плотське похотіння, до світу пристрасть і підступи злих духів, на нас злобно воюючих; та твоїм заступництвом у дні житія цього вільні з'явимося від ворожих їх нападів і по результаті від повітряних їх катувань.

Про Премудра Діво! Даруй нам вся яже до користі прохання, можеш, бо многая попросити у Возлюбленого нареченого Твого, Христа Бога нашого.

Ми знаємо, яко багато може молитва праведного, поспешествуемая милості милосердного Бога, йому ж слава, честь і подяка завжди, нині та повсякчас і на віки віків.

Особиста молитва

О, свята і славна великомучениця Христова Катерина, швидка помічниця і тепла заступниця з вірою притікають до тебе!

Почуй малу молитву раби твоєї (ім'я). Умоли Чоловіколюбця Бога, випроси дарувати ми (зміст прохання) і Благодатне укріплення на справи блага. Амінь.