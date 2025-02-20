Названо кашу, яку треба їсти двічі на тиждень для здоров'я та довголіття

Сприяє здоров'ю серця та довголіття

Кукурудзяна крупа містить фітостероли - речовини, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в крові. Високий рівень холестерину є одним з основних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт. Регулярне вживання кукурудзяної каші сприяє очищенню судин та покращенню роботи серця, знижуючи ймовірність виникнення цих небезпечних захворювань.

Крім того, кукурудзяна каша багата на калій та магній - мінерали, які відіграють важливу роль у регуляції кров'яного тиску та підтримці здорового серцевого ритму. Вони допомагають нормалізувати роботу серцево-судинної системи та знизити ризик розвитку гіпертонії та інших захворювань серця.

Вона містить бета-каротин - для імунітету та гарного зору

Жовтий колір кукурудзи обумовлений вмістом бета-каротину – попередника вітаміну А. Вітамін А є життєво необхідним для підтримки здорової імунної системи, адже він бере участь у виробленні антитіл та захищає організм від інфекцій.

Бета-каротин також відіграє важливу роль у підтримці здоров'я слизових оболонок, які є першою лінією захисту організму від шкідливих факторів зовнішнього середовища. Крім того, вітамін А необхідний для підтримки сутінкового зору та запобігання розвитку таких захворювань, як куряча сліпота.

В ній є клітковина для здорового травлення

Кукурудзяна крупа містить велику кількість клітковини, яка необхідна для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Клітковина сприяє очищенню кишківника від токсинів та шлаків, покращує травлення та запобігає розвитку запорів.

Регулярне вживання кукурудзяної каші також може допомогти знизити рівень цукру в крові та підтримувати його в нормі, що є важливим для профілактики діабету 2 типу.

Вона надовго дає ситість та енергію

Кукурудзяна каша - це чудовий варіант для сніданку або обіду, адже вона містить багато складних вуглеводів, які забезпечують організм енергією на тривалий час. Вона також сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит та запобігає переїданню.

Як правильно готувати та вживати кукурудзяну кашу

Для приготування кукурудзяної каші краще використовувати крупу грубого помелу, адже вона зберігає більше корисних речовин. Кашу можна варити на воді або молоці, додавши трохи солі та олії за смаком.

Кукурудзяна каша чудово поєднується з різноманітними продуктами, такими як м'ясо, риба, овочі, фрукти та гриби. Ви можете експериментувати з різними рецептами та створювати свої унікальні страви з кукурудзяною кашею.

Рекомендації щодо вживання кукурдзяної каші: