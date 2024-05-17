Ця формула догляду за шинами зменшує витрати палива: секрети від механіка

Який секрет допоможе зменшити витрати палива

У відео TikTok механік Рік Сміт рекомендує проводити центрування щоразу, коли ви купуєте та встановлюєте новий комплект шин.

"Ми зазвичай рекомендуємо проводити технічне обслуговування (центрування) приблизно кожні два роки, тому що багато речей можуть зношуватися на підвісці або спричинити інші проблеми з центруванням", - каже механік.

Рік пропонує проходити цю перевірку кожні два роки, навіть якщо у вашому автомобілі немає серйозних проблем.

"Причина в необхідності цих регулярних перевірок полягає в тому, що речі зношуються, цей носок (ступінь, до якої шини повертаються всередину або назовні) може трохи змінитися - кінці рульових тяг, шарніри, такі речі трохи зношуються", - пояснює експерт.

Механік наголошує, що без профільної перевірки водію на око не вдасться виявити ці проблеми, тому варто звернутись до фахівців.

Рік каже, що неправильне вирівнювання, швидше за все, призведе до того, що автомобіль заноситиме то в одну, то в другу сторону під час кермування.

Тож експерт закликає водіїв проходити вчасне регулювання шин і стежити за тим, наскільки вони стерлися.