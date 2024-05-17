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Ця формула догляду за шинами зменшує витрати палива: секрети від механіка

П'ятниця 17 травня 2024 16:31
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Ця формула догляду за шинами зменшує витрати палива: секрети від механіка Яке правило допоможе еконимити пальне (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчасне регулювання шин допомагає оптимізувати економію палива автомобіля. Адже неправильне центрування може збільшити знос шин, чим посилити їх тертя об дорогу, змушуючи двигун працювати інтенсивніше та споживати більше пального.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Daily Exspress.

Який секрет допоможе зменшити витрати палива

У відео TikTok механік Рік Сміт рекомендує проводити центрування щоразу, коли ви купуєте та встановлюєте новий комплект шин.

"Ми зазвичай рекомендуємо проводити технічне обслуговування (центрування) приблизно кожні два роки, тому що багато речей можуть зношуватися на підвісці або спричинити інші проблеми з центруванням", - каже механік.

Рік пропонує проходити цю перевірку кожні два роки, навіть якщо у вашому автомобілі немає серйозних проблем.

"Причина в необхідності цих регулярних перевірок полягає в тому, що речі зношуються, цей носок (ступінь, до якої шини повертаються всередину або назовні) може трохи змінитися - кінці рульових тяг, шарніри, такі речі трохи зношуються", - пояснює експерт.

Механік наголошує, що без профільної перевірки водію на око не вдасться виявити ці проблеми, тому варто звернутись до фахівців.

Рік каже, що неправильне вирівнювання, швидше за все, призведе до того, що автомобіль заноситиме то в одну, то в другу сторону під час кермування.

Тож експерт закликає водіїв проходити вчасне регулювання шин і стежити за тим, наскільки вони стерлися.

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