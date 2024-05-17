Эта формула ухода за шинами уменьшает расход топлива: секреты от механика

Своевременная регулировка шин помогает оптимизировать экономию топлива автомобиля. Ведь неправильная центровка может увеличить износ шин, чем усилить их трение о дорогу, заставляя двигатель работать интенсивнее и потреблять больше горючего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Daily Exspress.

Какой секрет поможет уменьшить расход топлива

В видео TikTok механик Рик Смит рекомендует проводить центровку каждый раз, когда вы покупаете и устанавливаете новый комплект шин.

"Мы обычно рекомендуем проводить техническое обслуживание (центрирование) примерно каждые два года, потому что многие вещи могут изнашиваться на подвеске или вызвать другие проблемы с центровкой", - говорит механик.

Рик предлагает проходить эту проверку каждые два года, даже если у вас нет серьезных проблем.

"Причина в необходимости этих регулярных проверках состоит в том, что вещи изнашиваются, этот носок (степень, к которой шины возвращаются внутрь или наружу) может немного измениться - концы рулевых тяг, шарниры, такие вещи немного изнашиваются", - объясняет эксперт.

Механик отмечает, что без профильной проверки водителю на глаз не удастся выявить эти проблемы, поэтому следует обратиться к специалистам.

Рик говорит, что неправильное выравнивание, скорее всего, приведет к тому, что автомобиль будет заносить то в одну, то в другую сторону во время вождения.

Так что эксперт призывает водителей проходить своевременную регулировку шин и следить за тем, насколько они стерлись.