Ця "фішка" в макіяжі з легкістю прибере вам 15 років

Що треба зробити для молодшого вигляду

Існує низка продуктів і послуг, які спрямовані на боротьбу з ознаками старіння на наших обличчях - від зволожуючих засобів до ботоксу.

Але 48-річна Меган, більш відома в соціальних мережах як Meagan Online, показала, що все, що вам потрібно, щоб покращити свою зовнішність, це набір косметики та деякі ноу-хау.

У відео вона продемонструвала техніку, яка базується в основному на нанесенні консилера - різновиду косметичного засобу для корекції кольору.

Експерт нанесла мазки маскуючого засобу в шість місць: маріонеткові лінії навколо рота, над і під губами, під внутрішнім і зовнішнім куточками ока і прямо над верхівкою брів.

Потім Меган розтушувала все це за допомогою маленького спонжа.

Меган поділилася секретами макіяжу (Скриншот)

Далі вона показала, що по контуру обличчя треба нанести засіб трішки темніший за консилер. Це може бути рум'яна.

Меган нанесла кілька крапок рум’ян з кожного боку і знову розмістила їх високо, трохи вище щоки.

На завершення вона пройшлася хайлайтером по місцях, на які нанесла консилер, та розтушувала.