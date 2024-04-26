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Эта "фишка" в макияже с легкостью уберет вам 15 лет

Фото: Как "сбросить" 15 лет с помощью мейкапа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вечная молодость и красота - мечта каждой женщины. Благодаря правильному макияжу можно добиться нужного "молодого" эффекта.

Как именно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на видео у TikTok эксперта Меган Андерсон.

Что нужно сделать для моложавого вида

Существует ряд продуктов и услуг, направленных на борьбу с признаками старения на наших лицах - от увлажняющих средств до ботокса.

Но 48-летняя Меган, более известная в социальных сетях как Meagan Online, показала, что все, что вам нужно для улучшения своей внешности, это набор косметики и некоторые ноу-хау.

В видео она продемонстрировала технику, базирующуюся в основном на нанесении консилера - разновидности косметического средства для цветокоррекции.

Эксперт нанесла мазки маскирующего средства в шесть мест: марионеточные линии вокруг рта, над и под губами, под внутренним и наружным уголками глаза и прямо над верхушкой бровей.

Затем Меган растушевала все это с помощью маленького спонжа.

Меган поделилась секретами макияжа (Скриншот)

Далее она показала, что по контуру лица нужно нанести средство немного темнее консилера. Это может быть румяна.

Меган нанесла несколько точек румян с каждой стороны и снова разместила их высоко, чуть выше щеки.

В завершение она прошлась хайлайтером по точкам, на которые нанесла консилер, и растушевала.

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