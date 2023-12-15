Ця дієтична добавка може призвести до хвороб: важливе попередження від лікарів

Багато хто приймає добавки йоду для профілактики дефіциту. Однак, так можна завдати шкоди здоров'ю. Йод можна приймати лише за призначенням лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram медичної спільноти "Бережи себе".

Яка існує загроза

Фокус уваги на нестачі цього важливого елемента сприяє тому, що на ринку з’являється все більше дієтичних добавок йоду. І так само збільшується попит на такі продукти, адже дійсно легше приймати пігулку щодня, ніж планувати раціон, враховуючи всі можливі рекомендації.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що надлишок йоду в організмі є не менш загрозливим, аніж його дефіцит. Надмірне споживання йоду може призвести до дисфункції щитоподібної залози в людей старшого віку, новонароджених.

Також це може стати фактором ризику розвитку аутоімунних хвороб залози.

Існує також таке явище, як йод-індукований гіпертиреоз - стан, коли у зв’язку з прийманням високих доз йодовмісного препарату розвивається надмірна функція щитоподібної залози.

За словами лікаря, деякі дослідження показують зв’язок між таким станом і довгостроковими наслідками для серцево-судинної системи, зокрема, йдеться про раптову фібриляцію передсердь.

Джерелами надлишку можуть бути добавки йоду для запобігання дефіциту на популяційному рівні, дієта, вітаміни, ліки.

Коли добавки з йодом доречні

Існують медичні стани, коли додаткове приймання йоду є необхідним. Наприклад, для лікування важкого гіпертиреозу перед операцією на щитоподібній залозі та як йодид калію після ядерної аварії.

Жінкам, у раціоні яких є нестача йоду під час вагітності та лактації, можуть рекомендувати пренатальні добавки.

Що поганого в дієтичних добавках

Фахівець зазначила, що проблема дієтичних добавок у тому, що на міжнародному рівні не існує дієвої регуляції таких препаратів, що ставить здоров’я споживача під загрозу.

Тому для профілактики дефіциту йоду достатньо ввести в свій раціон йодовану сіль. Приймати додаткові препарати з йодом слід виключно за рекомендацією лікаря.