Эта диетическая добавка может привести к болезням: важное предупреждение от врачей

Многие принимают добавки йода для профилактики дефицита. Однако так можно нанести вред здоровью. Йод можно принимать только по назначению врача.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram медицинского сообщества "Бережи себе".

Какая существует угроза

Фокус внимания на недостатке этого важного элемента способствует тому, что на рынке появляется все больше диетических добавок йода. И также увеличивается спрос на такие продукты, ведь действительно легче принимать таблетку каждый день, чем планировать рацион, учитывая все возможные рекомендации.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что избыток йода в организме не менее угрожает, чем его дефицит. Чрезмерное потребление йода может привести к дисфункции щитовидки у людей старшего возраста, новорожденных.

Также это может стать фактором риска развития аутоиммунных заболеваний железы.

Существует также такое явление, как йод-индуцированный гипертиреоз - состояние, когда в связи с приемом высоких доз йодсодержащего препарата развивается чрезмерная функция щитовидной железы.

По словам врача, некоторые исследования показывают связь между таким состоянием и долгосрочными последствиями для сердечно-сосудистой системы, в частности, речь идет о внезапной фибрилляции предсердий.

Источниками излишка могут быть добавки йода для предотвращения дефицита на популяционном уровне, диета, витамины, лекарства.

Когда добавки с йодом уместны

Существуют медицинские состояния, когда дополнительный прием йода необходим. Например, для лечения тяжелого гипертиреоза перед операцией на щитовидной железе и в качестве йодида калия после ядерной аварии.

Женщинам, в рационе которых недостаток йода во время беременности и лактации, могут рекомендовать пренатальные добавки.

Что плохого в диетических добавках

Специалист отметила, что проблема диетических добавок состоит в том, что на международном уровне не существует действенной регуляции таких препаратов, что ставит здоровье потребителя под угрозу.

Поэтому для профилактики дефицита йода достаточно ввести в свой рацион йодированную соль. Принимать дополнительные препараты с йодом следует только по рекомендации врача.