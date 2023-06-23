Скільки коштує калій йодид в аптеках і де його ще можна придбати: список з адресами
Після повідомлень про ризик підриву армією РФ Запорізької АЕС українці почали масово скуповувати таблетки калій йодиду. У деяких аптеках речовини вже навіть немає.
Скільки коштує калій йодид і де його ще можна придбати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Ціни на калій йодид
У Києві вартість препарату коливається від 87 до 200 гривень, але середня ціна тримається на рівні 100 гривень за пачку з 10 таблеток.
Карта з цінами на калій йодид (скриншот: tabletki.ua)
Якщо будете купувати калій йодид у рідкому вигляді, то заплатите приблизно 50 гривень за 50 мл. Варто також зауважити, що саме в цій формі препарат знайти досить важко.
Скриншот: apteka911.ua
Крім того, можна придбати порошок калій йодиду, щоб зробити розчин. Щоправда, і цей препарат уже встиг стати дефіцитним. Тому найближче до Києва місто, де можна його придбати, Ірпінь. Там він коштує 45 гривень за флакон.
Скриншот: tabletki.ua
Де ще можна придбати таблетки калій йодиду в Києві
Наразі його можна знайти в 15 аптеках столиці за адресами:
- бульвар Лесі Українки, 24 - ціна 100 гривень
- проспект Василя Порика, 3 - ціна 104 гривні
- вулиця Чорнобильська 16/80 (Кінцева 7 тролейбусу) - ціна 99 гривень
- вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 40 - ціна 104 гривні
- вулиця Васильківська,15/14 - ціна 96 гривень
- вулиця Деміївська, 41 - ціна 150 гривень
- бульвар Перова, 24 - ціна 150 гривень
- вулиця Преображенська, 15 - ціна 118 гривень
- вулиця Срібнокільська, 11 - ціна 88 гривень
- проспект Голосіївський, 46/1 - ціна 135 гривень
- вулиця Литвиненко-Вольгемут, 3 - ціна 153 гривні
- вулиця Михайла Максимовича, 26 (на території ЖК "Нова Англія") - ціна 171 гривня
- вулиця Братиславська, 8 - ціна 104 гривні
- проспект Повітрофлотський, 11/15 - ціна 96 гривень
- проспект Голосіївський, 130/57 - ціна 102 гривні
Раніше ми писали, чи справді потрібно приймати калій йодид у випадку викиду радіації.
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