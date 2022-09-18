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Ці кольори манікюру старять руки та роблять шкіру блідою: їх краше уникати

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Неділя 18 вересня 2022 08:00
Ці кольори манікюру старять руки та роблять шкіру блідою: їх краше уникати Яких кольорів манікюру краще уникати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто трапляється, коли неправильно підібраний колір манікюру може додавати років дівчині. Також така здалося б звичайна справа може зіпсувати образ. У такій справі найкраще віддати перевагу нюдовому відтінку.

Про це пише видання Kobieta.

Від чого варто відмовитись

Холодні відтінки

З віком судини на кистях стають усе більш помітними, тому холодні кольори манікюру тільки підкреслять їх. Ілюзію блідої шкіри створить синій, зелений, фіолетовий чи блакитний колір.

Жовтий та коричневий колір

Такі кольори у манікюрі можуть лише підкреслити сухість рук та пігментні плями, які часто з’являються з віком.

Осінні відтінки жовтого, помаранчевого та коричневого виглядають оригінально та яскраво. Однак, вони зроблять шкіру дуже тьмяною.

Ці кольори манікюру старять руки та роблять шкіру блідою: їх краше уникатиЖовтий манікюр старить руки (freepik)

Чорний колір

Такий колір точно буде привертати увагу оточуючих. До того ж чорний манікюр ще й підкреслюватиме навіть найменші зморшки на шкірі рук і робитиме загальний вигляд більш грубим.

Ці кольори манікюру старять руки та роблять шкіру блідою: їх краше уникатиЧорний манікюр грубо виглядає на руках (freepik)

Перламутровий

Перламутровий гель-лак виглядає на руках юних дівчат просто чудово. Але руки жінок після 35, коли з'являються перші непомітні зморшки, з таким манікюром руки візуально будуть здаватися недоглянутими й дуже натрудженими.

Ці кольори манікюру старять руки та роблять шкіру блідою: їх краше уникатиПерламутровий манікюр старить руки (freepik)

Все-таки краще віддати перевагу ніжному нюдовому манікюру. Він ніколи не перестане бути популярним та завжди буде підходити до будь-якого образу.

Раніше ми повідомляли, що не варто робити перед походом на манікюр.

Також ми писали про те, як почистити руки та нігті після роботи на городі.

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