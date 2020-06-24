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Цвет глаз может определить склонность к алкоголизму и даже предугадать судьбу

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 19:02
Цвет глаз может определить склонность к алкоголизму и даже предугадать судьбу
Цвет глаз может предугадать судьбу (фото: pixabay)

По цвету глаз можно определить выносливость к боли, умственные способности и прочие черты человека

Цвет глаз может о многом рассказать, и не только о том, какой выбрать сегодня макияж, галстук или шарф. Окрас радужки говорит о разных чертах и склонностях, которые заложены в человека и могут в дальнейшем влиять на его судьбу.

Так, ученые из Университета Питтсбурга, США, нашли связь между цветом глаз и наклонностями человека, пишет Daily Mail.

Сообщается, что обладатели карих глаз имеют более быструю реакцию, нежели светлоглазые. И это дает им больше возможностей достичь высот в спорте. Зато люди со светлой радужной оболочкой принимают более взвешенные и дальновидные решения.

Люди со светлым оттенком радужки имеют более высокий болевой порог, особенно это касается голубоглазых женщин. Ученые говорят, что такие женщины лучше переносят боль при родах.

Чувствительность же голубоглазых людей к солнечному свету приводит к постепенному отмиранию клеток в задней части глаза. В результате человек теряет зрение. То же самое касается зеленых глаз.

Еще от цвета глаз зависит риск заболевания диабетом и появления проблем со слухом. Исследования подтверждают, что в большинстве случаев этими недугами страдают голубоглазые люди.

Интересно, что восприимчивость к спиртному тоже можно прочитать по глазам. Люди с темной радужкой быстрее пьянеют, но вот получить алкогольную зависимость у них шансов меньше.

А вот людям с голубыми, серыми или зелеными глазами нужно быть осторожнее со спиртным. Исследования показали, что светлоглазые люди пьют больше крепких напитков, чем темноглазые.

Как мы писали ранее, несвежее дыхание может предупреждать об опасной болезни.

Также диетолог назвала самые полезные продукты для мужчин.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины здоровье
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