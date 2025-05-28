Цукерки Порошенка знову продаються в РФ: військові вимагають перевірки

Українські захисники знайшли продукцію фірми Петра Порошенка "Roshen" у продажу на російському ринку, зокрема на маркетплейсі "Wildberries" та інших.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на " ТСН ".

Військові вбачають в такій торгівлі з РФ пособництво з боку лідера "Євросолідарності" державі-агресору під час війни та вже звернулись до правоохоронців перевірити "схему", яка зробила цю співпрацю можливою.

"Продукція фірми Порошенка "Roshen" "Шалена бджілка", "Шоколапки", "Слівкі Лєнівкі" та інші знову доступні на російському ринку. Зокрема, цукерки "Roshen" продаються на гігантському маркетплейсі "Wildberries". На запитання покупців, чи це той самий "Рошен", продавець відповідає ствердно", – пише Олексій "Сталкер".

Військовий звернувся до правоохоронних органів України з проханням перевірити: за якими "схемами" продукція фірми Порошенка "Roshen" продається у РФ.

"Сталкер" також наголошує, що окрім бізнесу в РФ Порошенко має тривалу історію співпраці з російською владою, адже він вже звинувачується у лобіюванні Харківських угод за продовження розміщення ЧФ РФ в Криму; фінансуванні російських терористів; діяльності заводу "Богдан" в РФ у війну тощо.