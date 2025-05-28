Конфеты Порошенко снова продаются в РФ: военные требуют проверки

Украинские защитники нашли продукцию фирмы Петра Порошенко "Roshen" в продаже на российском рынке, в частности на маркетплейсе "Wildberries" и других.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "ТСН ".

Военные видят в такой торговле с РФ пособничество со стороны лидера "Евросолидарности" государству-агрессору во время войны и уже обратились к правоохранителям проверить "схему", которая сделала это сотрудничество возможным.

"Продукция фирмы Порошенко "Roshen" "Бешеная пчелка", "Шоколапки", "Сливки Леновки" и другие снова доступны на российском рынке. В частности, конфеты "Roshen" продаются на гигантском маркетплейсе "Wildberries". На вопрос покупателей, тот ли это тот самый "Рошен", продавец отвечает утвердительно", - пишет Алексей "Сталкер".

Военный обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой проверить: по каким "схемам" продукция фирмы Порошенко "Roshen" продается в РФ.

"Сталкер" также отмечает, что кроме бизнеса в РФ Порошенко имеет длительную историю сотрудничества с российскими властями, ведь он уже обвиняется в лоббировании Харьковских соглашений за продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму; финансировании российских террористов; деятельности завода "Богдан" в РФ в войну и тому подобное.