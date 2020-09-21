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Цукерберг назвал свой любимый смартфон: это не iPhone

Автор: Дмитрий Войналович

Марк Цукерберг оказался любителем флагмана Samsung

Марк Цукерберг сделал заявление о том, каким смартфоном он пользуется. Также генеральный директор Facebook назвал преимущества этого производителя телефонов.

Так, в свежем интервью популярному блогеру и журналисту Маркесу Браунли один из самых богатых предпринимателей мира заявил, что предпочитает смартфоны от южнокорейского производителя Samsung.

"В последние годы я предпочитаю продукцию Samsung. У них отличные смартфоны", - сказал Цукерберг.

При этом отметим, что молодой миллиардер решил не показывать свой смартфон зрителям и ведущему. Более того, он даже не назвал конкретную модель флагмана, которой он пользуется, как основным смартфоном.

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Также глава Facebook подчеркнул, что его самая любимая на сегодняшний день операционная система для смартфонов - Android (что и не странно). Топ-менеджерам различных мировых компаний Цукерберг посоветовал использовать именно смартфоны на Android, а не iPhone с операционнкой iOS.

Пользуется ли вообще Марк гаджетами от Apple - также остается загадкой.

Цукерберг дал большое интервью техно-блогеру Маркесу Браунли

Добавим, что одним из самых любимых приложений Цукерберга является Spotify, который летом стал доступным и для украинцев.

Ранее мы писали, что мировые корпорации устроили бойкот компании Facebook, из-за "недостаточной борьбы с фейками и риторикой ненависти" в социальной сети. В результате такого шага Цукерберг потерял миллиарды долларов.

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