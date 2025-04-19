Без цього верхнього одягу не обійтися навесні 2025: що точно має бути у вашому гардеробі

"Верхній одяг на весну, щоб виглядати стильно та актуально. І це буде тренч. Але не звичайний, не просто а-ля капітан Коломбо, до яких ми всі звикли. Ні. Це буде укорочений тренч", - зазначила стилістка.

Чому короткий тренч - тренд весни 2025 року

Універсальність

Укорочений тренч зберігає елегантність і класичну форму традиційного плаща, але в легшому та сучаснішому виконанні. Він легко поєднується з різними стилями: від ділового до кежуал. Це робить його універсальним предметом гардероба, який можна носити як із сукнею, так і з джинсами або штанами. Такий тренч ідеально підходить для перехідного періоду між зимою та весною, коли хочеться чогось стильного, але не надто теплого.

Легкість і мобільність

Укорочена модель забезпечує більшу свободу рухів і комфорт, що особливо важливо в умовах весни, коли погода може бути непередбачуваною. До того ж такий тренч легше носити в умовах міста, не переживаючи, що довгий плащ зачепиться за щось. Він також чудово підходить для людей, які віддають перевагу більш динамічному способу життя.

Сучасний і свіжий вигляд

Тривалий час класичний тренч був символом суворого і формального стилю. У 2025 році укорочена версія додає легкості та свіжості в цей образ. Це тренд, який має не тільки актуальний, а також яскравий вигляд, вносячи нову динаміку у звичний класичний стиль.

Різноманітність моделей

Укорочений тренч весни 2025 року існує в різних варіаціях: з поясом або без, з асиметричними лініями, з декоративними елементами, як-от великі ґудзики або контрастні вставки. Ця варіативність дає змогу кожному знайти свою модель, що відповідає особистому стилю.

Стиль ретро і вулична мода

Тренч в укороченій версії - це свого роду повернення до моди 60-х і 70-х років, коли подібні моделі ставали популярними у вуличній моді. У 2025 році дизайнери черпають натхнення з ретро, але водночас пропонують оновлені, більш сучасні інтерпретації.

Ідеально для весни

Навесні, коли погода може бути мінливою, укорочений тренч стає ідеальним варіантом. Він дає необхідний захист від дощу і вітру, але водночас не перегріває, як це може відбуватися з важкими, довгими моделями.