До цього треба бути готовим: чим європейські потяги дуже відрізняються від українських

Залізничне сполучення в Європі й Україні має суттєві відмінності, які помітні з першого погляду. Це стосується як типів вагонів, так і організації системи перевезень, комфорту пасажирів і навіть звичних для нас форматів подорожей.

Відсутність плацкартних вагонів

У європейських країнах не існує аналога українському плацкарту. Там немає вагонів з відкритим розміщенням лежачих місць. Європейська залізниця повністю перейшла на сидячі вагони або окремі спальні купе, які використовуються переважно в нічних поїздах.

У більшості країн нічні перевезення здійснюються окремими потягами з індивідуальними купе - це або спальні місця (sleeper), або місця з відкидними сидіннями (reclining seats). Український формат плацкарту, з відкритими полицями та великою кількістю пасажирів в одному вагоні, відсутній як клас.

Сидячі місця - стандарт для більшості маршрутів

У Європі більшість потягів - це саме сидячі, незалежно від тривалості поїздки. Навіть міжміські рейси на декілька годин обслуговуються поїздами з комфортабельними сидячими місцями, які можна зарезервувати заздалегідь.

Поїзди обладнані кондиціонерами, інтернетом, розетками та зручними сидіннями з достатнім простором для ніг. Навіть на нічних маршрутах часто можна обрати сидяче місце, яке відкидається, або перейти до спального вагона за додаткову плату.

Єдина інтегрована система

Європейська залізниця - це система, де більшість національних перевізників інтегровані між собою. Наприклад, пасажир може купити єдиний квиток з Німеччини до Італії з пересадками без потреби окремо купувати білети на кожного оператора. Бронювання можливе через єдині онлайн-сервіси.

У багатьох країнах діють проїзні квитки (Interrail, Eurail), які дозволяють необмежену кількість поїздок протягом певного періоду. Така система підвищує мобільність і зручність планування подорожей.

У Європі поїзди - звичний та універсальний спосіб пересування між країнами та містами (фото: Freepik.com)

Швидкість і частота рейсів

У Європі потяги часто рухаються швидше, ніж в Україні. Високошвидкісні поїзди (TGV у Франції, ICE у Німеччині, AVE в Іспанії) долають великі відстані у значно коротший термін. Наприклад, подорож з Парижа до Ліона займає близько 2 годин на відстані понад 450 км.

Крім того, між містами курсує велика кількість потягів - на популярних маршрутах вони відправляються щогодини або навіть частіше. Це забезпечує високу зручність пересування без необхідності довго чекати наступний рейс.

Квитки та ціноутворення

У європейських країнах ціна на квитки часто залежить від дати купівлі - чим раніше бронюєш, тим дешевше. Також важливу роль відіграє клас обслуговування: перший клас дорожчий, але пропонує більше комфорту та додаткових послуг.

У багатьох випадках місце обов’язково резервується під час купівлі квитка. На відміну від України, де можна сісти у вагон без конкретного місця, у європейських поїздах майже завжди вказується конкретне сидіння, особливо у міжміських рейсах. Також можливе придбання електронних квитків, які не потрібно друкувати - достатньо показати QR-код на смартфоні.