Цього ніхто не знав. Буданов вперше розповів про перший шлюб
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вперше розповів про свою першу дружину. Його перший шлюб відбувся на зорі кар'єри розвідника.
Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Вперше Кирило Буданов одружився у 2009 році. Тоді молодому лейтенанту було непросто утримувати сім'ю, але цей шлюб з часом розірвався. Скільки саме він тривав - невідомо, але вже у 2013 році військовий одружився вдруге.
За його словами, нещодавно вони з Маріанною відсвяткували 10 річницю шлюбу.
Що відомо про Маріанну Буданову
Очевидно, що в соціальних мережах чи в інших відкритих ресурсах про пару мало інформації, адже вони намагаються бути не публічними.
Про Маріанну відомо, що кілька років тому вона балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар".
Раніше Кирило Буданов розповів про стосунки з дружиною під час повномасштабної війни.
Друга дружина Кирила Буданова Маріанна (фото: facebook.com)
"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я ішов на роботу - повертався додому, а зараз...", - поділився він в інтерв'ю "Радіо Свобода".
До речі, раніше Маріанна Буданова розповідала, як у перші тижні повномасштабного вторгнення на її день народження чоловік подарував їй власноруч зроблену листівку та букет тюльпанів.
Але розвідник заперечує.
"Неправда. Ніякий букет я не знайшов. В той час трошки було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, і помиляюсь, але я тоді не знайшов... Я зробив зі стікерів таку, як в першому класі, квітку таку. Все, на що змігся в той момент", - виправив він розповідь дружини.
Раніше Буданов попередив українців про те, що ФСБ має ключі до наших месенджерів.