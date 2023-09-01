Этого никто не знал. Буданов впервые рассказал о первом браке

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов впервые рассказал о своей первой жене. Его первый брак состоялся на заре карьеры разведчика.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Впервые Кирилл Буданов женился в 2009 году. Тогда молодому лейтенанту было непросто содержать семью, но этот брак со временем разорвался. Сколько именно он продолжался - неизвестно, но уже в 2013 году военный женился во второй раз.

По его словам, недавно они с Марианной отпраздновали 10-летие брака.

Что известно о Мариане Будановой

Очевидно, что в социальных сетях или других открытых ресурсах о паре мало информации, ведь они стараются быть не публичными.

О Мариане известно, что несколько лет назад она баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар".

Ранее Кирилл Буданов рассказал об отношениях с супругой во время полномасштабной войны.

Вторая жена Кирилла Буданова Марианна (фото: facebook.com)

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24 на 7. Раньше я шел на работу - возвращался домой, а сейчас…", - поделился он в интервью "Радио Свобода".

Кстати, раньше Марианна Буданова рассказывала, как в первые недели полномасштабного вторжения на ее день рождения муж подарил ей собственноручно сделанную открытку и букет тюльпанов.

Но разведчик возражает.

"Неправда. Никакой букет я не нашел. В то время немного было не до цветов, и мне так кажется, что особенно их и не продавали. Ну, может, и ошибаюсь, но я тогда не нашел... Я сделал из стикеров такой, как в первом классе, цветок такой. Все, что смог в тот момент", - исправил он рассказ жены.