Паніка перед відпусткою? Ось що треба зробити за місяць, тиждень і день до поїздки

За місяць до відпустки

Складіть список справ

Перегляньте всі завдання й обов’язки, які варто завершити до поїздки. Складіть список важливого, що не можна відкладати, і починайте поступово розв’язувати ці питання. В останні дні часу на це вже не буде, а незавершені справи тягнуть за собою тривожні думки навіть на відпочинку.

Пройдіть медичне обстеження

Навіть якщо нічого не турбує, запишіться до терапевта для профілактичного огляду. За потреби - почніть курс вітамінів. Плануєте відпустку в екзотичній країні? Дізнайтесь про рекомендовані щеплення.

Якщо іноді болять зуби - обов’язково завітайте до стоматолога на чистку або консультацію, аби уникнути проблем у дорозі.

Автомобіль під контролем

Якщо на час подорожі автомобіль не потрібен - віддайте його на технічне обслуговування. Після повернення на вас вже чекатиме справний транспорт.

Сплатіть рахунки

Закрийте всі комунальні та інші регулярні платежі. Щоб зекономити, тимчасово відключіть інтернет чи телебачення. Кредитні платежі краще внести наперед, щоби не отримати штрафи за прострочення.

За тиждень до від’їзду

Наведіть лад удома

Зробіть генеральне прибирання - після повернення вам буде приємно зайти в чисту квартиру. Перед від’їздом залишиться лише протерти пил.

Подбайте про фінанси

Обміняйте валюту ще вдома - курс зазвичай вигідніший. Візьміть купюри різного номіналу, це зручно в дорозі.

Запишіть важливі контакти та зробіть копії документів

Випишіть телефони готелю, страхового агента, посольства. Зробіть сканкопії документів, збережіть їх на флешці, у хмарі або на пошті. На всяк випадок - роздрукуйте паперові копії.

Електронні книги, фільми, музика

Завантажте на рідер книжки, які давно хотіли прочитати. Флешку поповніть улюбленими фільмами та музикою - у дорозі це буде в пригоді.

Знайдіть помічника

Попросіть друга або сусіда наглядати за квартирою. Полити квіти, забрати пошту, увечері вмикати світло - ці прості речі створюють ефект присутності й знижують ризик пограбування.

Пакуйте валізу

Складіть список речей. Перевірте, що потрібно попрати чи відремонтувати. Пакуйте заздалегідь, аби нічого не забути в останній момент.

Щоб не робити усе в останню міть, краще зробити усе поступово та заздалегідь (фото: Freepik.com)

За кілька днів до поїздки

Повідомте близьким про поїздку

Розкажіть родичам і друзям, куди та на який термін вирушаєте. Повідомте деталі маршруту.

Сплануйте дорогу до аеропорту

Розрахуйте час і виберіть спосіб дістатися з валізами до вокзалу чи летовища. Врахуйте можливі затори.

Почистіть холодильник

Викиньте продукти, які можуть зіпсуватися. Переконайтесь, що не залишили нічого, що зіпсує повітря в оселі.

Подбайте про безпеку

Повідомте охоронну компанію про свій від’їзд, якщо вдома встановлена сигналізація. Перевірте погодні умови в пункті призначення, щоб скоригувати одяг.

Завантажте потрібні додатки

Карти, перекладачі, гіди, квитки - усе це краще мати під рукою. Зарядіть усі гаджети й не забудьте зарядки до них.

У день від’їзду

Документи, квитки, гроші, гаджети - усе найважливіше має бути в ручній поклажі. Ще раз перевірте двері, вікна, світло. Вимкніть з розеток техніку, перекрийте воду й газ, викиньте сміття, полийте квіти, закрийте штори.