Купувати чи чекати? Експерти дали прогноз щодо цін на квартири в Україні в 2023 році

Ситуація на ринку нерухомості в Україні зараз дуже патова. Українці через війну не поспішають купувати житло, і сподіваються на швидке падіння цін через війну.

Чи буде це так, і що станеться з цінами - читайте у матеріалі Styler.

Чого чекати від цін на нерухомість?

Так, експерт Олександр Висоцький припускає, що в 2023 році нерухомість можна буде купити за цінами, які вдвічі нижчі за довоєнні.

"Під час кризи й навіть війни нерухомість все одно виглядає привабливим активом. Але поточна економічна ситуація впливає на ринок і ціна нерухомості знижується. Я думаю, що ще до весни 2023 вона дійде до мінімального рівня. Ті, хто опинився в цей момент з кешем, можуть купити нерухомість за цінами вдвічі меншими за довоєнні", - вважає він.

Так, Висоцький наводить приклад кризи у США у 2007 році.

"Але вартість нерухомості поверталася на рівень 2007 року приблизно 10 років. Навіть якщо у 2023 році ви "зловите" нерухомість на самому дні, то зростання чекатимете довго. А деякі об'єкти зовсім не повернуться в ціні до рівня, який був до війни", - каже він.

"Мене не влаштовує таке довге повернення інвестицій та тенденції на ринку нерухомості в цілому. Тому моя рекомендація зараз краще тримати гроші готівкою. А якщо ви власник бізнесу, то реінвестуйте в нього", - резюмував Висоцький.

Економічний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що ціни на квартири у гривнях зросли в середньому на 20%, тоді як у доларах знизилися на 10%.

Продавці не поспішають знижувати ціни, тоді як більшість покупців не готові купувати за нинішніми цінами.

Ціни можуть впасти вже цієї зими

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян вважає, що ціни на вторинну нерухомість в Україні впадуть до 15% вже цієї зими.

"Аналітики очікують, що у 2023 році українці будуть готові торгувати та продавати свою нерухомість дешевше, щоб мати готівку на руках. Це пояснюється тим, що на тлі війни та невпевненості в тому, що твоє житло залишиться цілим, наявність грошових заощаджень виглядає більш раціонально ", - каже він.

А ось представник одеської корпорації "КУБ" Олег Левковський вважає навпаки, що ціни зростуть на те житло, яке буде потрібне українцям. Первинний ринок житла не матиме попиту.

"Зараз квадратний метр (в Одесі) коштує 35 000 грн. Це на 9000 грн більше, ніж у лютому. У нашому місті зберігаються середні характеристики. "На зростання цін та цінник у метрі впливають проблеми з логістикою та зростанням долара, безпека та географічне розташування", - резюмував він.