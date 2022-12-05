Покупать или подождать? Эксперты дали прогноз по ценам на квартиры в Украине в 2023 году

Ситуация на рынке недвижимости в Украине сейчас очень патовая. Украинцы из-за войны не спешат покупать жилье, и надеются на скорое падение цен из-за войны.

Будет ли это так, и что случится с ценами - читайте в материале Styler.

Чего ждать от цен на недвижимость?

Так, эксперт Александр Высоцкий предполагает, что в 2023 году недвижимость можно будет купить по ценам, которые вдвое ниже довоенных.

"Во время кризиса и даже войны недвижимость все равно выглядит привлекательным активом. Но текущая экономическая ситуация влияет на рынок и цена недвижимости снижается. Я думаю, что еще до весны 2023 года она дойдет до минимального уровня. Те, кто оказался в этот момент с кэшем, могут купить недвижимость по ценам вдвое меньше довоенных", - считает он.

Так, Высоцкий приводит пример кризиса в США в 2007 году.

"Но стоимость недвижимости возвращалась на уровень 2007 года примерно 10 лет. Даже если в 2023 году вы "поймаете" недвижимость на самом дне, то рост будете ждать долго. А некоторые объекты совсем не вернутся в цене до уровня, который был до войны", - говорит он.

Меня не устраивает столь долгий возврат инвестиций и тенденции на рынке недвижимости в целом. Поэтому моя рекомендация сейчас лучше держать деньги наличными. А если вы владелец бизнеса, то реинвестируйте в него", - резюмировал Высоцкий.

Экономический эксперт Александр Хмелевский отмечает, что цены на квартиры в гривнах выросли в среднем на 20%, в то время как в долларах снизились на 10%.

Продавцы не спешат снижать цены, в то время как большинство покупателей не готовы покупать по нынешним ценам.

Цены могут упасть уже этой зимой

Аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что цены на вторичную недвижимость в Украине упадут до 15% уже этой зимой.

"Аналитики ожидают, что в 2023 году украинцы будут готовы торговать и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы иметь наличные деньги на руках. Это объясняется тем, что на фоне войны и неуверенности в том, что твое жилье останется целым, наличие денежных сбережений выглядит более рационально" , – говорит он.

А вот представитель одесской корпорации "КУБ" Олег Левковский считает наоборот, что цены возрастут на то жилье, которое будет востребовано. Первичный рынок жилья не будет пользоваться спросом.

"Сейчас квадратный метр (в Одессе) стоит 35 000 грн. Это на 9000 грн больше, чем в феврале. В нашем городе сохраняются средние характеристики. "На рост цен и ценник в метре влияют проблемы с логистикой и ростом доллара, безопасность и географическое расположение", – резюмировал он.