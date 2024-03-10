Ціни сягають понад 400 тисяч. Дивіться, як виглядають найдорожчі українські стародруки

"Меч духовний"

Книга Лазара Барановича "Меч Духовний" видана 1666 року в друкарні Києво-Печерської лаври та занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. Особливу мистецьку цінність становить серія гравюр-дереворитів, 54 ілюстрації в тексті з 49 дощок, заставки, ініціали.

Окремі примірники цього видання зберігаються у провідних музеях і наукових бібліотеках України, Росії, Чехії.

Цей стародрук продали за 42 302 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Октоїх"

Це богослужбова книга православної церкви, яка містить в собі чинопослідування вечірні, повечір'я, утрені та літургії для шести буденних днів тижня, а для недільних днів, крім того - малої вечірні і полуночниці.

Книгу видали у Львові в 1644 році. Її розміри 20 на 32 см. товщина 7,5 см., 708 с., або 354 аркуша.

Цей стародрук продали за 43 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Апостол"

Книгу видав білоруський друкар Спиридон Соболь, який недовгий час мав видавництво у Києві в 1630 році. Це - друге українське видання цієї книги після Апостола І. Федорова 1574 року і є бібліографічною рідкістю.

На жаль, у колекційному примірнику відсутні два перших аркуші, є втрати. Очевидно, що книгою активно користувалися, окрім відірваних куточків сторінок, у книзі багато воскових плям.

"Апостол" - одна з найстародавніших богослужбових книг, що вміщує в собі Діяння святих апостолів, сім Соборних Послань та чотирнадцять Послань апостола Павла.

Цей стародрук продали за 74 010 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Мінея загальна"

Цю книгу також видав Спиридон Соболь у 1628 році. Мінея була однією з тих богослужбових книг, якими користувались щоденно, про що свідчать численні краплини воску свічок, залишені на аркушах примірника, аркуші підклеєні, надриви, розводи.

"Мінея загальна" занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. Текст передруковано з московської "Минеи общой" 1600 р.

Цей стародрук продали за 76 205 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Тріодь цвітна"

Це дуже рідка книга, видана у 1685 році. Розміри 32-21 см. "Тріодь цвітна" містить піснеспіви від Неділі Великодня до Неділі Усіх Святих, наступної неділі після П'ятидесятниці.

Назва книги походить від свята Входу Господнього до Єрусалиму, або Неділі Ваій оскільки в попередній богослужбовій традиції друга частина Тріоді починалася зі служби Лазарєвої суботи, пов'язаної зі святом Входу Господнього до Єрусалиму.

Цей стародрук продали за 95 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Ключ розуміння"

Український стародрук 1665 р. унікальний тим, що в ньому стаття "Наука або спосіб зложення казання" написані тодішньою українською літературно-писемною мовою.

Автор Йоаникій Галятовский - український письменник, богослов. Книгу видав львівський друкар Михайло Сльозко у Львові. Це найбільш повне прижиттєве видання твору. Книга занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. "Ключ розуміння" - перший вітчизняний підручник з гомілетики (церковного проповідництва).

Цей стародрук продали за 101 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Руське весілля"

В 1835 році в Перемишлі Йосип Лозинський "Руське весілля". Це була одна з перших публікацій живою українською мовою на західноукраїнських землях, що майже на два роки випереджала знамениту "Русалку Дністровую". Книга була надрукована латинським алфавітом.

Цінність "Руського весілля" полягає в тому, що воно містить найдокладніший і найповніший (з існуючих на той час) опис українського народного весілля, в якому зафіксовано всі характерні для досліджуваної місцевості його етапи, складові частини, обрядові компоненти і деталі.

Цей стародрук продали за 105 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Новий завіт із псалтирем"

"Новий завіт із псалтирем" 1580 року - це пам’ятка XVI століття національного значення. Першодрук Івана Федорова виданий в Острозі. Видання є надзвичайною рідкістю і є першим друкованим в Україні Псалтирем та Новим завітом.

В Україні зафіксовано лише 15 примірників цієї книги, що є меншою кількістю в порівнянні зі 27 примірниками видання Львівського "Апостола" 1574 р, примірник якого пішов з молотка аукціону Sothebys 11 червня 2007 року в Лондоні за 380 000 доларів.

"Новий Завіт" 1580 р. надрукований на високому поліграфічному рівні, гарно оздоблений. Барокові сюжетні заставки та кінцівки, всі художні прикраси виконані професійно і гармонійно поєднані. Ця книга належить до кращих вітчизняних стародруків, має музейне, історико-культурне значення як пам’ятка ранньої доби вітчизняного книгодрукування.

Цей стародрук продали за 420 001 грн.

Ось так виглядає унікальний стародрук (фото: Instagram/Violity)