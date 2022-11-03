Ціни на квартири: де зараз найдешевші і найдорожчі "однушки" в Україні

Скільки коштують квартири на первинному ринку

Згідно з даними маркетплейсу DOM.RIA, у жовтні вартість житла у містах країни зросла.

Так, середня ціна за квадратний метр на кінець місяця в однокімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше, ніж у вересні.

Серед лідерів по зростанню ціни - Закарпатська область. Ціна за метр на кінець жовтня в "однушці" - 37 331 грн, що на 76% більше, ніж минулого року.

Найменша середня вартість за метр в однокімнатній квартирі зафіксовано у Сумській область - 16 318 грн, і це на 13% більше у порівнянні із минулим роком.

Також зафіксовано й несуттєве падіння ціни. Наприклад, в Київській області, середня вартість за метр в "однушці" - 26 234 грн, що на 27% більше, ніж минулого року, але на 2% менше, ніж у вересні цього року.

Ціни на квартири в новобудовах (інфографіка: DOM.RIA)

Яка ситуація на вторинному ринку

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована аналітиками у Києві - 86 042 доларів.

"Здебільшого середня ціна в доларах у столиці має тенденцію до зменшення. У порівнянні із минулим роком у валюті вартість квартир впала на 26,5%, а із вереснем - майже на 3%", - кажуть експерти.

У Київській області в середньому однокімнатну квартиру можна придбати за 41 593 долари, що тільки на 1,55% менше, ніж минулого року, та на 3,26% більше, ніж у вересні.

Зростання ціни на більш ніж 100% у порівнянні до минулого року зафіксовано у Кіровоградській області, а також на 54% збільшилась вартість вторинних "однушок" на Закарпатті.

Ціни на квартири в старіших будинках (інфографіка: DOM.RIA)

За скільки можна орендувати "однушку"

Станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становить 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища, ніж у вересні.

Цікаво, що у області середня ціна оренди зменшилась. Наразі вона становить 14 350 грн за однокімнатну квартиру. Це на 24,65% менше, ніж минулого року, та на 21,09% менше, ніж у вересні.

На Львівщині вартість оренди однокімнатної складає 20 162 грн, що на 109,58% більше за 2021 рік. Також на 10,72% вище за вересень.

Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Наразі середня ціна за однокімнатну тут - 19 368 грн, що на 198,78% більше за минулий рік та на 13,24% вище, ніж у вересні.

Вартість оренди житла в Україні (інфографіка: DOM.RIA)