Ціни на банани можуть злетіти до небес: яка причина

Що відомо про зростання цін

Старший економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Паскаль Лю заявив, що зміни клімату становлять "величезну загрозу" постачанню бананів, оскільки вони сприяють поширенню хвороб, які впливають на врожай. Днями Всесвітній банановий форум збереться у Римі, щоб обговорити виклики.

Банани є найбільш експортованим фруктом у світі. Лідер серед постачальників цього фрукта - Еквадор.

"Я вважаю, що зміна клімату справді є величезною загрозою для бананового сектору", - сказав Лю.

Як саме зміна клімату впливає на бананові плантації

Крім несприятливих погодних умов, які впливають на виробництво, банани чутливі до підвищення температури, яке може знищити врожай у деяких місцях. Можливо, найбільшою безпосередньою загрозою є те, що підвищення температури сприяє поширенню хвороб.

Найбільше занепокоєння викликає Fusarium Wilt TR4, грибкова інфекція, яка перемістилася з Австралії та Азії в Африку, а тепер і в Південну Америку.

Як тільки плантація заражається інфекцією, вона вбиває всі бананові дерева, і експерти кажуть, що від неї надзвичайно важко позбутися.

Грибкова інфекція мутувала і загрожує Кавендішу - улюбленому у світі сорту бананів.

"Ми знаємо, що спори цього фузаріозного гриба надзвичайно стійкі, і вони можуть поширюватися під час затоплення і сильним вітром", - пояснив Лю.

Клімат - не єдина причина зростання цін

Виробники змушені підвищити ціни на банани, бо піднялась вартість добрив, енергії, логістики, а також оплата праці робітників на плантаціях.

"Дійсно, буде підвищення цін. Якщо не буде значного збільшення пропозиції, я прогнозую, що ціни на банани залишаться відносно високими в найближчі роки", - додав експерт.

На форумі також обговорюватимуть питання екологічного вирощення бананів. Якщо виробники більше затрачатимуть коштів на моніторинг продукції, то й вартість їхнього товару зросте.

Додамо також, що до повномасштабного вторгнення Україна імпортувала 270-275 тисяч тонн бананів, після початку великої війни обсяги постачання цього фрукта впали до менш як 200 тис. тонн на рік.

Ціни на банани в Україні (скриншот)