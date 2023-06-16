Ціна впала на 23%. В Україні подешевшав популярний літній овоч: де можна дешево придбати

Останнім часом в Україні почали стрімко дешевшати огірки. До прикладу, за минулий тиждень їхня ціна впала на 23%.

Про це повідомляють аналітики East Fruit.

Чому огірки почали дешевшати

Аналітики переконані, що пропозиція огірків з плівкових теплиць продовжує збільшуватися. Вони зазначають, що це вкрай негативно позначається на темпах збуту цієї продукції.

Разом із тим великі комбінати зачищають теплиці й пропонують до продажу некондиційний огірок.

Та попри ці фактори попит від споживачів не такий високий, як розраховували виробники, тому вони просто змушені знижувати ціни на огірки.

Якщо ситуація зі збутом не покращиться, падіння цін на овоч продовжиться й надалі.

Скільки зараз коштують огірки

За даними Мінфіну, травневі ціни на огірки впали на майже 22%.

До прикладу, звичайний сорт огірків минулого місяця коштував 103 гривні, а зараз в середньому - 75 гривень. Огірки тепличні були вартістю 82 гривні, а впали - до 55 гривень.

А найдорожчий сорт огірків "Естафета" у травні можна було придбати за 135 гривень, тоді як зараз вони коштують 99 гривень.

Скриншот

Але навіть попри значне зниження аналітики додають, що сьогодні тепличний огірок коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

Де найдешевше купувати огірки

Нижче наведено ціни на огірки в найпопулярніших торгових мережах України:

АТБ

Varus

Novus

Сільпо

Скриншоти