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В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевші

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Україна, Четвер 15 червня 2023 11:13
В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевші Фото: в Україні впала ціна на яйця (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на яйця в Україні суттєво впала за останній місяць. Раніше цей продукт подорожчав удвічі, але наразі тенденція змінилася.

У матеріалі Styler читайте, скільки зараз коштують курячі яйця.

Як змінювалися ціни на яйця в Україні

Минулої осені яйця подорожчали рекордно. Тоді за десяток просили близько 80 гривень.

Економічні експерти повідомляють, що яйця дешевшатимуть до середини літа. Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Пашко наголосила, що це пов'язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють майже половину всього обсягу яєць у країні.

Скільки зараз коштують яйця

Так, зараз найдешевші яйця спостерігаються у мережі супермаркетів АТБ. Там за десяток просять 35,80 гривень.

В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевшіЦіна яєць у супермаркеті АТБ (фото: atbmarket.com)

Також є демократична пропозиція і супермаркету Varus. Там продукт коштує від 39,99 гривень за десяток.

В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевшіЦіна на яйця Varus (фото: varus.ua)

У супермаркеті "Сільпо" - найдешевші яйця від ТМ "Квочка". Вони коштують 49,99 гривень. Це акційна пропозиція.

В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевшіЦіна яєць у "Сільпо" (фото: silpo.ua)

У мережі магазинів Novus ціна десятка яєць стартує від 54,99 гривень. Це теж ТМ "Квочка".

В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевшіЦіна на яйця Novus (фото: novus.online)

Зазначимо, що на щотижневих продуктових ярмарках, наприклад, у Києві ціна за десяток стартує від 45 гривень. Йдеться про яйця ТМ "Ясенсвіт".

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