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Цена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купить

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июня 2023 09:41
Цена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купить Сколько стоят огурцы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время в Украине начали стремительно дешеветь огурцы. К примеру, за прошлую неделю их цена упала на 23%.

Об этом сообщают аналитики East Fruit.

Почему огурцы начали дешеветь

Аналитики уверены, что предложение огурцов из пленочных теплиц продолжает увеличиваться. Они отмечают, что это очень негативно сказывается на темпах сбыта этой продукции.

Вместе с тем, большие комбинаты зачищают теплицы и предлагают к продаже некондиционный огурец.

Но, несмотря на эти факторы, спрос от потребителей не такой высокий, как рассчитывали производители, поэтому они просто вынуждены снижать цены на огурцы.

Если ситуация со сбытом не улучшится, падение цен на овощ продолжится и дальше.

Сколько сейчас стоят огурцы

По данным Минфина, майские цены на огурцы упали почти на 22%.

К примеру, обычный сорт огурцов в прошлом месяце стоил 103 гривны, а сейчас в среднем - 75 гривен. Огурцы тепличные были стоимостью 82 гривны, а упали - до 55 гривен.

А самый дорогой сорт огурцов Эстафета в мае можно было приобрести за 135 гривен, тогда как сейчас, они стоят 99 гривен.

Цена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купитьЦена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купить

Скриншот

Но даже, несмотря на значительное снижение, аналитики, добавляют, что сегодня тепличный огурец стоит в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

Где дешевле всего покупать огурцы

Ниже приведены цены на огурцы в популярнейших торговых сетях Украины:

  • АТБ
  • Varus
  • Novus
  • Сильпо

Цена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купитьЦена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купитьЦена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купитьЦена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купить

Скриншоты

Раньше мы рассказывали, где в Украине купить самые дешевые яйца.

Читайте также, на сколько в Украине выросла цена на молочные продукты.

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огірки Цены на продукты