"Ціна буде рости". В Україні прогнозують рекордне подорожчання найпопулярнішого овоча

Що буде з цінами на картоплю

Керівник компанії "Агріко Україна" Микола Гордійчук зазначив, що у вересні картопля коштувала 4,50-5 грн/кг, оскільки її було багато, а за три місяці ціна зросла фактично в 2-2,5 раза - до 12-14 грн/кг. За словами експерта, ціна на овоч продовжить зростати.

"І я думаю, що це не межа. Ціна продовжить рости через морози. Гадаю, повториться минулорічна ситуація, яка мала місце з цибулею. Непогана ціна на картоплю поточного маркетингового року спонукатиме до того, що наступного сільгоспвиробники кинуться засаджувати свої поля "другим хлібом". Як правило, так роблять новачки", - сказав він.

Гордійчук нагадав, що високі ціни на картоплю бувають не частіше, ніж раз на 4-5 років.

"Цього сезону багатьом картоплярам вдалося добре спрацювати. І це приємно, адже маємо мінус по пшениці та меншу, ніж до війни, ціну на соняшник. Проте навряд чи хороша ціна на картоплю буде й наступного року", - резюмував він.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що зараз в українських супермаркетах ціна на картоплю 2 категорії стартує від 9.99 гривень. За 1 категорію просять від 14 гривень.

Ціна картоплі в Україні (Скриншот)