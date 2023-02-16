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З цими симптомами - негайно до кардіолога: не чекайте, поки заболить серце

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Четвер 16 лютого 2023 15:09
З цими симптомами - негайно до кардіолога: не чекайте, поки заболить серце З якими симптомами треба йти до кардіолога (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Серцево-судинні захворювання дуже небезпечні, адже можуть призводити до дуже серйозних наслідків. Часом симптоми можуть не виявлятися болем у серці, але при цьому пов'язані з серцевими проблемами.

Коли треба йти до кардіолога, в Instagram розповіла фахівець у цій сфері Наталія Іванюк.

Симптоми, з якими треба до кардіолога

  • Біль в зоні серця

Він може бути пекучий чи стискувальний, може іррадіювати в ліву руку, плече, щелепу. Зокрема, якщо він виникає після фізичного чи емоційного навантаження. Це може бути стенокардія.

  • Відчуття перебоїв в роботі серця

Відчуття, що воно б'ється з паузами або нерівномірно: то дуже швидко, то, навпаки, повільно. Причин може бути багато: як з боку серця, так і з боку ендокринної системи тощо.

  • Задишка

Це відчуття нестачі повітря, наче після сильного фізичного навантаження, хоч ви нічого активного не робили. Або ж якщо зʼявилася задишка при заняттях спортом, коли раніше її не було.

  • Набряки ніг

Особливо має насторожити, якщо напередодні ви не пили більше води, ніж зазвичай.

  • Вік

Якщо ви раніше не були у кардіолога і вам 40+ (для чоловіків) чи 50+ (для жінок).

Кому треба бути особливо уважними до самопочуття

Особливо турбуватися про серце треба тим, хто має супутні фактори: надмірну вагу тіла, діабет, підвищений холестерин, веде малорухливий спосіб життя чи палить.

Ці фактори підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Раніше ми писали також про три препарати, які можуть швидко збити тиск.

Також кардіолог розповіла, чим "годувати" серце, щоб воно було здоровим.

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