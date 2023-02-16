С этими симптомами - немедленно к кардиологу: не ждите, пока заболит сердце

Сердечно-сосудистые заболевания очень опасны, ведь могут приводить к очень серьезным последствиям. Иногда симптомы могут не проявляться болями в сердце, но при этом связаны с сердечными проблемами.

Когда нужно идти к кардиологу, в Instagram рассказала специалист в этой сфере Наталья Иванюк.

Симптомы, с которыми нужно к кардиологу

Боль в зоне сердца

Она может быть жгучей или сжимающей, может иррадиировать в левую руку, плечо, челюсть. Особенно, если она возникает после физической или эмоциональной нагрузки. Это может быть стенокардия.

Ощущение перебоев в работе сердца

Ощущение, что оно бьется с паузами или неравномерно: то очень быстро, то, наоборот, медленно. Причин может быть много: как со стороны сердца, так и со стороны эндокринной системы.

Одышка

Это ощущение нехватки воздуха, как после сильной физической нагрузки, хотя вы ничего активного не делали. Или если появилась одышка при занятиях спортом, когда раньше ее не было.

Отеки ног

Особенно следует насторожить, если накануне вы не пили больше воды, чем обычно.

Возраст

Если вы раньше не были у кардиолога и вам 40+ (для мужчин) или 50+ (для женщин).

Кому нужно быть особенно внимательными к самочувствию

Особенно беспокоиться о сердце нужно тем, кто имеет сопутствующие факторы: избыточный вес тела, диабет, повышенный холестерин, ведет малоподвижный образ жизни или курит.

Эти факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.