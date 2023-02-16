С этими симптомами - немедленно к кардиологу: не ждите, пока заболит сердце
Сердечно-сосудистые заболевания очень опасны, ведь могут приводить к очень серьезным последствиям. Иногда симптомы могут не проявляться болями в сердце, но при этом связаны с сердечными проблемами.
Когда нужно идти к кардиологу, в Instagram рассказала специалист в этой сфере Наталья Иванюк.
Симптомы, с которыми нужно к кардиологу
- Боль в зоне сердца
Она может быть жгучей или сжимающей, может иррадиировать в левую руку, плечо, челюсть. Особенно, если она возникает после физической или эмоциональной нагрузки. Это может быть стенокардия.
- Ощущение перебоев в работе сердца
Ощущение, что оно бьется с паузами или неравномерно: то очень быстро, то, наоборот, медленно. Причин может быть много: как со стороны сердца, так и со стороны эндокринной системы.
- Одышка
Это ощущение нехватки воздуха, как после сильной физической нагрузки, хотя вы ничего активного не делали. Или если появилась одышка при занятиях спортом, когда раньше ее не было.
- Отеки ног
Особенно следует насторожить, если накануне вы не пили больше воды, чем обычно.
- Возраст
Если вы раньше не были у кардиолога и вам 40+ (для мужчин) или 50+ (для женщин).
Кому нужно быть особенно внимательными к самочувствию
Особенно беспокоиться о сердце нужно тем, кто имеет сопутствующие факторы: избыточный вес тела, диабет, повышенный холестерин, ведет малоподвижный образ жизни или курит.
Эти факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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