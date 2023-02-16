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С этими симптомами - немедленно к кардиологу: не ждите, пока заболит сердце

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Четверг 16 февраля 2023 15:09
С этими симптомами - немедленно к кардиологу: не ждите, пока заболит сердце С какими симптомами нужно идти к кардиологу (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Сердечно-сосудистые заболевания очень опасны, ведь могут приводить к очень серьезным последствиям. Иногда симптомы могут не проявляться болями в сердце, но при этом связаны с сердечными проблемами.

Когда нужно идти к кардиологу, в Instagram рассказала специалист в этой сфере Наталья Иванюк.

Симптомы, с которыми нужно к кардиологу

  • Боль в зоне сердца

Она может быть жгучей или сжимающей, может иррадиировать в левую руку, плечо, челюсть. Особенно, если она возникает после физической или эмоциональной нагрузки. Это может быть стенокардия.

  • Ощущение перебоев в работе сердца

Ощущение, что оно бьется с паузами или неравномерно: то очень быстро, то, наоборот, медленно. Причин может быть много: как со стороны сердца, так и со стороны эндокринной системы.

  • Одышка

Это ощущение нехватки воздуха, как после сильной физической нагрузки, хотя вы ничего активного не делали. Или если появилась одышка при занятиях спортом, когда раньше ее не было.

  • Отеки ног

Особенно следует насторожить, если накануне вы не пили больше воды, чем обычно.

  • Возраст

Если вы раньше не были у кардиолога и вам 40+ (для мужчин) или 50+ (для женщин).

Кому нужно быть особенно внимательными к самочувствию

Особенно беспокоиться о сердце нужно тем, кто имеет сопутствующие факторы: избыточный вес тела, диабет, повышенный холестерин, ведет малоподвижный образ жизни или курит.

Эти факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали также о трех препаратах, которые могут быстро сбить давление.

Также кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым.

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