Цим знакам Зодіаку розіб'ють серце. На них чекає підступна зрада

Найближчими днями на представників чотирьох знаків Зодіаку можуть чекати проблеми. Їх зрадять та навіть можуть образити. Комусь розіб'є серце кохана людина, а когось неприємно здивують друзі або колеги.

Діва

Вам доведеться зіткнутися з неприємною ситуацією. Хтось, кого ви вважали своїм другом нарешті покаже справжнє обличчя. Ця людина не та, ким хоче здаватися. Ви можете сильно розчаруватися, зрада змусить вас сумніватися в усіх навколо Але не треба ставити хрест на дружбі та стосунках, поруч з вами точно є надійні люди.

Скорпіон

Ви можете зрозуміти, що найбільший зрадник, який не дає вам рухатися уперед, це ви. Так-так, часом потрібно замислитися над тим, чому ви тримаєте себе у рамках. Усвідомити це дуже важко. Втім, зірки обіцяють вам суттєвий прогрес, якщо ви нарешті "домовитеся" із собою. Якщо ж ви цього не зробите, ви зрадите себе, ніби підступний ворог.

Лев

Вам розіб'ють серце плітками та поганими словами. Хтось вирішив брехати про вас іншим або ж розкрити вашу велику таємницю. Звісно, це боляче вдарить по самолюбству. Ця зрада має стати для вас уроком. Не варто довіряти тим, хто лише намагається вдавати гарну людину.

Рак

Найближчими днями ви можете сильно засмутися через несправедливість. Вас зрадять люди, які постійно були поруч із вами. Через це ви можете втратити довіру до усіх. Обман, зрада та розчарування - важкі та неприємні ситуації, які варто вміти пережити, навчіться забувати образи та просто йти далі.