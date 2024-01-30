ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Этим знакам Зодиака разобьют сердце. Их ждет подлая измена

Вторник 30 января 2024 21:01
UA EN RU
Этим знакам Зодиака разобьют сердце. Их ждет подлая измена События сильно разочаруют эти знаки Зодиака (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ближайшие дни представителей четырех знаков Зодиака могут ожидатьпроблемы. Их предадут и могут обидеть. Кому разобьет сердце любимый человек, а кого неприятно удивят друзья или коллеги.

Каким знакам Зодиака ждать проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Дева

Вам придется столкнуться с неприятной ситуацией. Кто-то, кого вы считали своим другом, наконец покажет настоящее лицо. Этот человек не тот, кем хочет казаться. Вы можете сильно разочароваться, измена заставит вас сомневаться во всех вокруг. Но не нужно ставить крест на дружбе и отношениях, рядом с вами точно есть надежные люди.

Скорпион

Вы можете понять, что тот самый предатель, который не дает вам двигаться вперед, это вы. Да-да, порой нужно задуматься о том, почему вы держите себя в рамках. Понять это очень трудно. Впрочем, звезды обещают вам существенный прогресс, если вы наконец-то "договоритесь" с собой. Если же вы этого не сделаете, вы предадите себя, словно коварный враг.

Лев

Вам разобьют сердце сплетнями и дурными словами. Кто-то решил лгать о вас другим или же раскрыть вашу большую тайну. Конечно, это больно ударит по самолюбию. Это предательство должно стать для вас уроком. Не стоит доверять тем, кто только пытается притворяться хорошим человеком.

Рак

В ближайшие дни вы можете сильно расстроиться из-за несправедливости. Вас предадут люди, которые постоянно были рядом с вами. Поэтому вы можете потерять доверие ко всем. Обман, измена и разочарование - тяжелые и неприятные ситуации, которые следует уметь пережить, научитесь забывать обиды и просто идти дальше.

Ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака вот-вот поймают успех за хвост и разбогатеют.

Кроме того, недавно стало известно, что эта неделя осчастливит пять знаков Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации
Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации