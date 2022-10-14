Цим знакам Зодіаку неймовірно пощастить до кінця 2022 року

Меркурій у 2022 році стане ретроградним ще раз – в останні дні грудня. А це означає, що варто очікувати стабільності у фінансовій сфері й це торкнеться Діви, Близнюків та Водоліїв.

Венера наприкінці року буде в чудовому розташуванні, а значить у Тельців, Терезів та Риб буде багато життєвих сил, натхнення та мотивації. Наприкінці року Венера стане позитивною – під час переходу на знак Козерога 10 грудня. А значить успіх у досягненні поставленої мети чекає Тельців, Терезів і Риб.

Марс стане ретроградним 30 жовтня і найлегше пережити ці перепади зможуть Тельці, Раки та Терези. Негативні думки їх майже не зачеплять, а Марс не додасть їм агресивності, як Скорпіонам та Козерогам.

Ретроградним наприкінці року буде лише Уран, а це принесе труднощі Скорпіонам, Козерогам та Водоліям. Ця планета-покровитель зробить їх більш нервовими та менш обачними.

Юпітер перейде на знак Овна 20 грудня і це відчинить двері у нове та світле майбутнє. Наприкінці року буде легше помиритися з іншими людьми, розв'язувати юридичні проблеми та питання.

Найщасливішими в останні місяці 2022 року стануть Тельці, Терези, Водолії та Риби. Їм пощастить більше, ніж іншим.

Астрологи рекомендують їм не марнувати час і сили, допомагати рідним і близьким. Вони зможуть покращити свою карму, завершити розпочаті раніше справи та знайти нові джерела натхнення.