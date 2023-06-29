Цим знакам Зодіаку найважче побудувати серйозні стосунки. От в чому ваша проблема

Близнюки

У Близнюків буває так, що любов є, пристрасть присутня, взаєморозуміння є, а от стосунки схожі на мильну бульбашку: трохи зачепиш, і вона лопне. Справа в тому, що Близнюки часто чекають миттєвого результату і підсвідомо тиснуть на партнера.

Та ще й покровитель Меркурій погіршує ситуацію і штовхає Близнюків на необдумані вчинки. Нерідко їх сприймають як надто вітряних і ненадійних, тож про яку фортецю стосунків тут можна говорити.

Діва

Діви часто обволікають свою половинку любов'ю і турботою. Це звісно класно, але ось об'єкт пристрасті чомусь незадоволений - як можна бути щасливим, якщо тебе задушили опікою.

І в гру теж вступає Меркурій - планета наділила представників знаку умінням все контролювати. Партнерам доводиться підлаштовуватися під Дів, догоджати і потурати їм. Дів сприймають як кам'яну плиту, яка тисне і не дає дихати. Через таку гіперопіку партнери нерідко втікають від них.

Риби

Рибам може здаватися, що вони "не підписувалися" на життя за правилами і не збираються заради когось міняти себе коханих. А ще вони готові "поплисти на дно" через безглузду сварку, виставивши партнера винуватим.

Яскравий і блискучий Нептун розпестив своїх вихованців і ніби шепоче їм раз по раз: "Якщо стосунки не складаються, значить, вони не дуже-то і потрібні". Інфантильні і неспокійні Риби дуже повільно дозрівають для серйозних відносин і розуміння, що над ними треба працювати.