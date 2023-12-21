Цим трьом знакам Зодіаку треба бути вкрай обережними до кінця тижня

Овен

Овни аналітичні та розумні люди, але вони легко піддаються пристрастям. Цього тижня вони ризикують опинитись у жахливій ситуації. Люди, народжені під цим знаком, буквально переживуть свої страхи, навіть якщо вони будуть не зовсім реальні.

Овнам потрібно себе опанувати, аби не наробити зайвих дурниць. Пом'якшити цей величезний страх допоможе самоконтроль. Зрештою треба довіритись зіркам, й просто перечекати цей емоційно складний тиждень.

Стрілець

Цього тижня Стрільці схильні до тривоги. Вони уявлятимуть якісь катастрофи і величезний страх просто з'їдатиме їх зсередини. Самостійно їм буде дуже важко впоратись із цими переживаннями.

Цим знакам треба пам'ятати, що щось страшне може й ніколи з ними не статися. І якщо вони налаштуються на це позитивне мислення, то їм трохи стане простіше справлятись із тривогою.

Стрільцям треба знайти нові способи опанування емоцій, бо такі приступи величезного страху можуть повторювати і в майбутньому.

Козеріг

Цього тижня Козероги у якійсь мірі потуратимуть негативним думкам, цим тільки посилюватимуть відчуття страху, тривоги та невизначеності. Їм здаватиметься, що вони залишились сам на сам зі своїми проблемами.

У житті цих знаків Зодіаку немає нічого, що вказувало б на те, що їхня доля неминуче трагічна. Тож варто перестати себе накручувати та нагнітати негатив навколо себе. Саме зміна способу мислення допоможе їм вийти із цього замкнутого кола страху.