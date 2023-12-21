Этим трем знакам Зодиака нужно быть очень осторожными до конца недели

Овен

Овны аналитические и умные люди, но они легко поддаются страстям. На этой неделе они рискуют оказаться в ужасной ситуации. Люди, родившиеся под этим знаком, буквально переживут свои страхи, даже если они будут не совсем реальны.

Овнам нужно себя овладеть, чтобы не наделать лишних глупостей. Смягчить этот огромный страх поможет самоконтроль. В конце концов нужно доверится звездам и просто переждать эту эмоционально сложную неделю.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы подвержены тревоге. Они будут представлять какие-то катастрофы и огромный страх будет просто съедать их изнутри. Самостоятельно им будет очень тяжело справиться с этими переживаниями.

Этим знакам следует помнить, что что-то страшное может и никогда с ними не произойти. И если они настроятся на это положительное мышление, то им станет проще справляться с тревогой.

Стрельцам нужно найти новые способы овладения эмоциями, ибо такие приступы огромного страха могут повторять и в будущем.

Козерог

На этой неделе Козероги в какой-то мере будут потакать негативным мыслям, тем самым будут усиливать чувство страха, тревоги и неопределенности. Им будет казаться, что они остались один на один со своими проблемами.

В жизни этих знаков Зодиака нет ничего, что указывало бы на то, что их судьба неизбежно трагична. Поэтому следует перестать себя накручивать и нагнетать негатив вокруг себя. Именно изменение образа мышления поможет им выйти из этого замкнутого круга страха.