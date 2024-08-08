Цілющі здібності роси, та як її збирати

Роса з давніх часів славиться своїми цілющими властивостями і використовується для покращення самопочуття. Але щоб отримати найкращий результат, важливо знати, як її правильно збирати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якими цілющими та магічними здібностями наділена роса та як її правильно збирати.
Ранкова роса здавна вважалася чарівною і цілющою. Її називали Божою сльозою і вірили, що на землю її посилають зірки. Наші предки вважали, що роса дарує коровам рясне молоко, бджолам мед, а людям здоров'я.
Тому вранці багато селян брали чисті рушники, промокали ними росу на полі, а потім збирали воду в пляшки. Цю цілющу воду використовували для поліпшення самопочуття і збереження здоров’я.
Роса, зібрана з різних квітів, трав і дерев, має особливі властивості:
Селяни використовували ранкову росу не лише для здоров'я і краси, але й для підтримки сил худоби, виганяючи її на пасовище, щоб тварини поїли траву, вкриту крапельками води.
Росу додавали в настої для посилення дії трав, обробляли порізи та гнійники для їх швидкого загоєння. Вважали, що обтирання росою оздоровлювало та омолоджувало тіло, а втирання в шкіру голови сприяло швидкому росту та густоті волосся.
Чоловіки, які страждали від облисіння, мили голову росою. Її також використовували для лікування болю в вухах і при нежиті, а ще додавали в настої для полегшення зубного болю.
Наші предки збирали ранкову росу за допомогою чистих бавовняних або льняних полотен, використовуючи тільки білу тканину. Щоб зібрати росу, скористайтеся рушником і зберіть краплі на нього, а потім витисніть його в чисту скляну місткість.
Зберігати росу можна не більше 20 днів. Зверніть увагу, що чим довше зберігається роса, тим більше цілющих властивостей вона втрачає, тому бажано використовувати її якнайшвидше.
Важливо збирати росу в правильній фазі місяця:
Місце збору роси дуже важливе. Міське середовище не підходить для цього. Найкраще збирати росу за містом, якомога далі від заводів і доріг, щоб отримати чисту воду.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Livnok, Вся магія.