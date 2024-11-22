"Цільтеся в серце". Якими були останні слова відомих диктаторів

Історія знає багато прикладів диктаторів, чиї правління супроводжувалися війнами, репресіями та численними злочинами проти людства. Відомий автор Метью Вайт у своїй праці "100 найжорстокіших злочинів історії" проаналізував долі кривавих лідерів та їх останні слова.

Саддам Хусейн, президент Іраку

Саддам Хусейн втратив реальну владу після вторгнення армії США в Ірак у 2003 році. Він переховувався неподалік свого рідного міста, але був знайдений, заарештований і засуджений до смертної кари. Хусейна звинуватили в масових вбивствах іракців у відповідь на замах на його життя.

30 грудня 2005 року колишнього президента стратили через повішення. Під час останніх хвилин свого життя він голосно заявляв про те, що є "рятівником Іраку". Його останніми словами стали слова шахади: "Немає Бога, окрім Аллаха, а Мухаммед - його пророк".

Ця подія стала символом завершення епохи диктатури в Іраку, але також викликала багато суперечок щодо правомірності дій міжнародної спільноти.

Саддам Хусейн у 2003 році (фото: Вікіпедія)

Муаммар Каддафі, лідер Лівії

Муаммар Каддафі правив Лівією з 1969 до 2011 року. Під час громадянської війни він втратив контроль над країною, залишив посаду і втік. Згідно з припущеннями, він переховувався у своєму рідному місті Сірт разом із лояльними прихильниками.

20 жовтня 2011 року сили НАТО разом із лівійськими повстанцями захопили Сірт, а Каддафі був спійманий пораненим. Його останні слова були зафіксовані: "Сором вам, ви не знаєте гріха". Незалежне розслідування Human Rights Watch підтвердило, що смерть лідера не була випадковою.

Трагедія останніх хвилин життя Каддафі показує, як швидко змінюється доля тих, хто довгий час вважав себе незламним.

Муаммар Каддафі (фото: Вікіпедія)

Ніколае Чаушеску, президент Соціалістичної Республіки Румунія

Чаушеску був диктатором Румунії, який хоч і не вирізнявся такою жорстокістю, як інші лідери, все ж проводив політику репресій. Він переслідував опонентів, використовував психіатричні лікарні як місце покарання та жорстоко придушував демонстрації.

Переломний момент настав у грудні 1989 року, коли Чаушеску наказав розстріляти протестувальників у Тімішоарі. Це викликало масовий бунт у Бухаресті, а сам диктатор із дружиною втік зі столиці. Проте їх швидко схопили, провели публічний суд і розстріляли.

Його останніми словами були: "Я цього не заслуговую". Дружина диктатора, навпаки, проклинала своїх ворогів перед смертю. Так закінчилася епоха жорстокої диктатури в Румунії.

Фото зі зйомок сцени румунського фільму "Нульова точка" 1996 року, що зображує розстріл Чаушеску (фото: Вікіпедія)

Беніто Муссоліні, "дуче" Італії

Беніто Муссоліні втратив владу у липні 1943 року після рішення фашистської ради. Його арешт і спроби втекти до Німеччини лише погіршили ситуацію. У своєму останньому інтерв’ю він визнав: "Сім років тому мене можна було назвати цікавою людиною. Тепер я мертвий".

У квітні 1945 року Муссоліні разом із коханкою Кларою Петаччі намагався втекти до Іспанії, але їх спіймали італійські партизани. Клару не планували страчувати, але вона відмовилася залишити "дуче" і до кінця тримала його за руку.

Перед стратою Муссоліні попросив: "Цільтесь прямо в серце".

Беніто Муссоліні (фото: Вікіпедія)

Аугусто Піночет, президент Чилі

Аугусто Піночет прийшов до влади в результаті військового перевороту 1973 року. Його правління було відзначене тисячами тортур та вбивств, але сам диктатор спокійно залишив посаду у 1990 році.

У 1998 році Піночета заарештували в Англії під час лікування, але через два роки він був екстрадований до Чилі через погіршення здоров’я. Судові процеси тривали до його смерті.

10 грудня 2006 року Піночет помер від серцевого нападу. Його останньою публічною заявою стали слова: "Сьогодні, коли мої дні добігають кінця, хочу сказати, що понад усе я люблю свою країну".

Аугусто Піночет наприкінці життя (фото: Вікіпедія)