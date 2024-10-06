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Цільнозернові чи з твердих сортів пшениці: які макарони корисні для організму

Які макарони корисніші для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Макарони - це дуже популярний гарнір, який подають з м'ясом або овочами. Такий продукт дуже поживний і містять багато клітковини. Варто знати, які сорти макаронів найкорисніші.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, макарони з твердих сортів пшениці чи цільнозернові краще додати до раціону.

Яка різниці між видами макаронів

Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що особливої різниці в таких макаронів немає. Все тому, що байдуже з зернят твердих чи м'яких сортів пшениці зняти шкірку. Така шкірка багата різними типами харчових волокон, вітамінами та мінералами.

В супермаркеті їх досить легко відрізнити, тому що макарони з твердих сортів пшениці зазвичай мають світліший колір, а цільнозернові будуть темнішого кольорую

Загалом обирайте макарони, які вам найбільше подобаються за смаком.

Але якщо ви хочете додати у свій раціон більше харчових волокон, то тоді обирайте цільнозернові.  Також вони 

Як зробити макарони здоровішими

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо їсти сиру Мівіну.

Також ми писали, як визначити макарони високої якості без варки.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Дорош, сайт Good food та WebMD.

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