Цільнозернові чи з твердих сортів пшениці: які макарони корисні для організму

Яка різниці між видами макаронів

Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що особливої різниці в таких макаронів немає. Все тому, що байдуже з зернят твердих чи м'яких сортів пшениці зняти шкірку. Така шкірка багата різними типами харчових волокон, вітамінами та мінералами.

В супермаркеті їх досить легко відрізнити, тому що макарони з твердих сортів пшениці зазвичай мають світліший колір, а цільнозернові будуть темнішого кольорую

Загалом обирайте макарони, які вам найбільше подобаються за смаком.

Але якщо ви хочете додати у свій раціон більше харчових волокон, то тоді обирайте цільнозернові. Також вони

Як зробити макарони здоровішими